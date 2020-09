Soi năng lực Cty Trung An của tổng GĐ Phạm Thái Bình phát ngôn “sốc” về gạo bẩn

(Kiến Thức) - Trước phát ngôn “sốc” về gạo Việt Nam bẩn của Phạm Thái Bình, dư luận đã đặt câu hỏi về năng lực của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An ra sao?

Mới đây, một bài báo trích dẫn lời của ông Phạm Thái Bình - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An tại một buổi tọa đàm rằng: "Tôi xin khẳng định 90% người Việt Nam ăn gạo bẩn, có khi 90% là khiêm tốn...". Nhận định này sau đó khiến dư luận xôn xao.

Ông Cường cho biết, mỗi năm Việt Nam xuất khẩu 6,5 - 6,7 triệu tấn gạo. Thị trường nhập khẩu nào dù là cao cấp hay trung cấp thì những yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm tra tồn dư thuốc bảo vệ thực vật đều phải đáp ứng. Khi họ kiểm tra đạt chất lượng an toàn thực phẩm thì họ mới nhập khẩu, nếu sản phẩm có vấn đề làm sao họ chấp nhận? Khi có những nhận định về một ngành sản xuất quan trọng với người nông dân thì cần có những căn cứ, số liệu chính xác, khoa học, không nên có những nhận xét cảm tính.

Trước phát ngôn “sốc” về gạo Việt Nam bẩn của ông Phạm Thái Bình, dư luận đã đặt câu hỏi về năng lực của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An ra sao?

Theo tìm hiểu của PV, Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An, tiền thân là Công ty TNHH Trung An, được thành lập ngày 16/8/1996 tại ấp Thạnh Phước 1, xã Trung An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Doanh nghiệp này kinh doanh chế biến xay xát gạo.

Công ty này có tổng diện tích vùng nguyên liệu được giao là 50.000 ha phân bổ tại các tỉnh Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp.

Ngoài ra, Công ty này còn có 6 nhà máy tổng diện tích 60.000 m2, sức chứa đạt 90.000 tấn gạo phân bổ tại TP Cần Thơ với quy mô sản xuất 360.000 tấn gạo/năm xuất khẩu đi các thị trường chính như Trung Quốc và Malaysia. Tại nội địa, sản phẩm của Trung An được phân phối theo mạng lưới tiêu thụ từ siêu thị, đại lý đến cửa hàng bán lẻ.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2020 cho thấy, doanh thu và lợi nhuận của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái, hơn nữa dịch bệnh COVID-19 vẫn đang phức tạp.

Theo đó, doanh thu thuần đạt hơn 906,3 tỷ đồng, tăng gần 98,5% so với quý 2/2019. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 32,1 tỷ đồng, gấp 32 lần so với con số lợi nhuận chỉ hơn 1 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi, lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Công ty ghi nhận doanh thu gần 1.560 tỷ đồng, tăng hơn 93,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 68 tỳ đồng, gấp 4,5 lần so với con số 15 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt 64 tỷ đồng, gấp 5,7 lần so với cùng kì năm ngoái.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức hồi tháng 7 vừa qua, ông Phạm Thái Bình - Tổng giám đốc Công ty cho biết, bên cạnh ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chính sách hạn chế xuất khẩu gạo tháng 4/2020 đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đã làm mất cơ hội bứt phá cho gạo Việt Nam.