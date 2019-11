“Soi” 4 xe hơi quà tặng của HLV Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam

Để tri ân những đóng góp to lớn của HLV Park Hang-seo cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là thành tích đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp, sáng 21/11/2019, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã trao tặng HLV Park Hang-seo một chiếc xe Lux SA2.0. Chiếc Lux SA2.0 làm phần thưởng cho thầy Park có giá niêm yết 1,414 tỷ đồng (gồm VAT). VinFast Lux SA2.0 đã nhận được chứng chỉ an toàn 5 sao của ASEAN NCAP. Đây là tiêu chuẩn an toàn cao nhất dành cho một mẫu ô tô, do hệ thống đánh giá xe mới uy tín toàn cầu chứng nhận. Đây không phải là chiếc xe hơi đầu tiên HLV Park Hang-seo được tặng trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trước đó, sau thành công vang dội của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc) diễn ra cuối năm 2018, tập đoàn Thaco Trường Hải đã tặng riêng cá nhân thầy Park chiếc sedan sang trọng Kia Optima. Kia Optima 2.0AT là phiên bản cao cấp nhất của Kia. Mẫu xe có trị giá 798 triệu đồng (tại thời điểm tặng). Sau khi đăng ký biển số, đóng thuế trước bạ và bảo hiểm, giá trị của xe lên tới 918 triệu đồng. Sau đó, Chủ tịch của doanh nghiệp chuyên phân phối BMW tại Hàn Quốc đã trao tặng ông Park chiếc đa dụng BMW X4 đẳng cấp với trị giá 1,4 tỷ đồng (giá bán tại Hàn Quốc). Chiếc xe X4 nếu được bán tại Việt Nam có giá khoảng 2,9 tỷ đồng, đây là một trong những dòng xe cao cấp nhất thế hệ X của BMW. Sau khi giúp Việt Nam lọt vào 1 trong 8 đội mạnh nhất châu Á tại Asian cup 2019, giữa tháng 4/2019, Tập đoàn Thành Công, doanh nghiệp lắp ráp xe Hyundai (Hàn Quốc) tại Việt Nam đã chính thức tặng ông Park chiếc xe đa dụng cao cấp nhất của hãng này - Hyundai Santa Fe Premium. Mẫu xe SantaFe diesel Premium 2.2L giá bán trên thị trường vào khoảng 1,24 tỷ đồng. Tính loại thuế phí, trị giá của chiếc xe vào khoảng 1,36 tỷ đồng. Video: HLV Park Hang Seo gắn bó với bóng đá Việt Nam thêm 3 năm.Nguồn: VTV24.

