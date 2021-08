Siết chặt giãn cách TP HCM: Kinh doanh “3 tại chỗ”, siêu thị nào hoạt động?

Ngày 23/8, TPHCM siết chặt các biện pháp giãn cách để phòng, chống COVID-19. Vì vậy, các hoạt động bán lẻ trực tiếp sẽ tạm dừng và chỉ còn tổ chức bán hàng theo cách thức duy nhất “đi chợ hộ” và giao qua lực lượng chức năng.

Nhiều siêu thị lớn tại TP.HCM như Satra, Saigon Co.op, AEON, MM Mega Market...cho biết vẫn mở cửa hoạt động và sẵn sàng phối hợp với các tổ đặc biệt của phường để cung ứng hàng hóa cho dân.

Chia sẻ trên Báo Tiền Phong, đại diện hệ thống bán lẻ Satra cho biết, hệ thống bán lẻ Satra bao gồm 3 siêu thị (Satramart Siêu thị Sài Gòn, Siêu thị Phạm Hùng và Siêu thị Củ Chi) cùng 100 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods tại vẫn mở cửa hoạt động từ 7 giờ đến 16 giờ 30 hằng ngày.

Siêu thị thực hiện kinh doanh “3 tại chỗ”, đồng thời kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đảm bảo phương thức phân phối hàng hóa, thực phẩm thiết yếu phù hợp đến người dân theo hình thúc “đi chợ hộ” của Tổ COVID-19 cộng đồng. Song song đó, hệ thống bán lẻ Satra cũng chủ động áp dụng phương thức bán hàng thiết yếu đặt trước hoặc chuẩn bị sẵn dưới dạng “combo” (trọn gói) hay đơn hàng theo yêu cầu nhằm giúp cho người dân yên tâm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Trong khi đó, siêu thị Aeon khu vực TPHCM cũng tạm ngừng các kênh bán hàng trực tuyến kể từ ngày 23/8 cho đến khi có thông báo mới. Đại diện siêu thị Aeon cũng cho hay, Aeon Tân Phú và Aeon Bình Tân sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm cho người dân từ ngày 23/8 đến khi có thông báo mới.

Siêu thị Aeon khu vực TPHCM cũng tạm ngừng các kênh bán hàng trực tuyến kể từ ngày 23/8. Ảnh: Aeon

MM Mega Market Việt Nam cho biết, 4 siêu thị của MM Mega Market vẫn mở cửa, và sẽ giao hàng bằng xe tải có mã QR code. Đơn vị này cũng thông tin, sẵn sàng bán hàng theo yêu cầu đặt hàng từ phường.

Tương tự, đại diện Big C Việt Nam cho biết, siêu thị Big C Gò Vấp và GO! An Lạc chỉ mở cửa phục vụ bán hàng cho các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính quyền, tạm không phục vụ khách hàng mua sắm lẻ.

Các siêu thị GO! Nguyễn Thị Thập, Big C Miền Đông, Big C Trường Chinh và Big C Phú Thạnh vẫn mở cửa hoạt động từ 07h - 17h hằng ngày và phục vụ qua kênh online App và Zalo trong danh sách thuộc top 200 mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt heo, thịt bò, thịt gà, rau củ quả...

Phía Vinmart cũng công bố danh sách đi chợ hộ đối với các siêu thị VinMart và chuỗi cửa hàng VinMart+ tại TPHCM.

Một số siêu thị Bách Hóa Xanh kéo kín các cổng, chỉ chừa khe hở bán hàng. Ảnh: Lao động

Còn đại diện Bách Hoá Xanh cho biết, siêu thị tạm ngưng đặt hàng và giao hàng tận nhà ở những quận huyện thuộc khu vực vùng đỏ. Đối với những quận huyện thuộc khu vực vùng xanh, Bách Hóa Xanh vẫn đang phối hợp cùng lực lượng chức năng để giao hàng.