SCIC sắp nhận về 170 tỷ đồng cổ tức từ Dược Hậu Giang

CTCP Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa công bố thông tin về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 30%, thanh toán vào ngày 5/6. Theo đó, cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng. Với gần 171 triệu cổ phiếu niêm yết, ước tính DHG sẽ chi ra trên 392 tỷ đồng để thực hiện thanh toán.

Taisho Pharmaceutical, cổ đông chi phối nắm giữ tới hơn 51% cổ phần sẽ thu về gần 200 tỷ đồng. Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cũng nhận được gần 170 tỷ đồng nhờ sở hữu 43,3% vốn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến diễn ra vào ngày 10/6 tới, Dược Hậu Giang dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với 3.866 tỷ đồng doanh thu và 720 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gần như đi ngang so với số thực hiện 2019.

Năm 2019, Công ty đạt doanh thu thuần gần 3,897 tỷ đồng, lãi trước thuế và lãi ròng lần lượt thể hiện 713 tỷ đồng và 635 tỷ đồng. Theo đó, Dược Hậu Giang đã thực hiện 99% kế hoạch doanh thu và 95% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về phần Công ty mẹ, đơn vị này có doanh thu thuần năm 2019 đạt 3,896 tỷ đồng, giảm gần 3% so với năm trước, do ngừng phân phối cho MSD và Eugica từ tháng 04/2018 và tháng 6/2018. Tuy vậy, Công ty mẹ ghi nhận tăng trưởng gần 44% lãi sau thuế do sáp nhập 2 công ty gồm Dược phẩm DHG và In bao bì (vào Công ty mẹ) từ ngày 01/04/2018.

Trên thị trường, cổ phiếu DHG diễn biến khá phức tạp, có giai đoạn tăng khá tốt hầu đầu năm và có thời điểm leo lên mức 102.500 đồng/cp, tăng 11% sau 1 tháng. Tuy nhiên sau đó, DHG liên tục điều chỉnh sâu xuống sát mức 75.000 đồng/cp trước khi bất tăng trở lại quanh mức 84.000 đồng/cp như hiện tại.