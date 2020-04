Ngày thứ 10 giãn cách xã hội COVID-19, cửa hàng ồ ạt treo biển trả, cho thuê mặt bằng

Ghi nhận của PV Kiến Thức cho thấy, tại khu vực đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) hầu hết các chủ cửa hàng kinh doanh lớn, nhỏ đều chấp hành nghiêm việc đóng cửa theo Chỉ thị về cách ly toàn quốc để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Nhiều nhà hàng nằm trên đường Trần Thái Tông đều dán thông báo bên ngoài về việc phải tạm thời đóng cửa do đại dịch COVID-19. Một cửa hàng khác cũng cẩn thận dán nhiều tờ thông báo xung quanh cửa hàng về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Khi nhiều cửa hàng phải đóng cửa tạm thời dừng hoạt động kinh doanh, một số cửa hàng khác do “ngấm đòn” COVID-19 nên đành phải trả lại mặt bằng, các chủ mặt bằng treo thông báo cho thuê nhưng ở thời điểm cả xã hội đang cách ly như thế này thì chưa có ai đến hỏi thuê. Tại địa điểm trả lại mặt bằng này trước kia là một nhà hàng chuyên kinh doanh các món ẩm thực về gà. Một mặt bằng khác treo thông báo cho thuê tầng 2. Nhiều người thuê mặt bằng đang chịu thiệt hại nặng nề do phải tạm dừng kinh doanh vì dịch bệnh COVID-19. Do vậy, trong thời gian phải tạm thời phải đóng cửa hàng kinh doanh, nhiều chủ cửa hàng bắt đầu chuyển hướng kinh doanh sang hình thức online. Không chỉ có các cửa hàng kinh doanh ẩm thực mà hàng loạt cửa hàng, shop thời trang nằm trên đường Cầu Giấy cũng đồng loạt treo biển thông báo "trả lại mặt bằng. Xả toàn bộ cửa hàng". Dịch COVID-19 khiến phố thời trang sầm uất trên đường Cầu Giấy trở nên buồn hiu, chủ cửa hàng ồ ạt trả mặt bằng, chi chít các tấm biển cho thuê nhà. Thông báo cho thuê nhà được gia chủ dán lên để tìm người thuê. Được biết, để hỗ trợ người kinh doanh vượt khó, nhiều chủ mặt bằng đã giảm một phần chi phí thuê mặt bằng trong thời gian này. Nhiều vị trí đẹp trên đường Cầu Giấy cũng nhanh chóng treo biển cho thuê mặt bằng. Mặt bằng rất đẹp trên đường Nguyễn Khang (Hà Nội) cũng phải chờ khách. Tuyến phố kinh doanh vốn sầm uất nằm trên đường Trần Duy Hưng cũng chung cảnh đìu hiu với những con phố khác ở Hà Nội.

