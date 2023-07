Rồng Việt lãi lớn quý 2 nhờ hoàn nhập, danh mục lỗ DBC, CTG và TCB

Theo Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, HoSE: VDS) kết thúc quý 2/2023, VN-Index đóng cửa ở mức 1.120,8 điểm, tăng 11,23% so với cuối năm 2022. Thanh khoản bình quân trong quý 2/2023 đạt hơn 16 ngàn tỷ đồng/phiên, giảm gần 22% so cùng kỳ 2022.

Tuy nhiên, sự phục hồi về điểm số của thị trường chứng khoán Việt Nam đã tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của VDSC trong kỳ, đặc biệt là hoạt động đầu tư tự doanh.

Do đó, VDSC ghi nhận tổng doanh thu hoạt động quý 2 đạt 188 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ 2022. Trong đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt hơn 48,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 20 tỷ đồng. Doanh thu môi giới lại giảm 6% về mức 59 tỷ đồng. Doanh thu từ các hoạt động cho vay đạt 73 tỷ đồng, giảm gần 22%. Doanh thu từ hoạt động ngân hàng đầu tư đạt gần 2,1 tỷ đồng, giảm mạnh 60% so cùng kỳ.

Bên cạnh sự phục hồi về điểm số của thị trường, VDSC được hoàn nhập dự phòng hơn 91 tỷ đồng từ chi phí đánh giá giảm giá trị danh mục đầu tư đã trích lập trước đó, trong khi cùng kỳ 2022 phải trích lập tới 209 tỷ đồng.

Cuối cùng, VDSC đạt lãi sau thuế 105,3 tỷ đồng trong quý 2/2023, trong khi cùng kỳ năm trước thua lỗ gần 234 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của VDSC đạt 326 tỷ đồng, giảm 26% so cùng kỳ 2022. Lợi nhuận sau thuế cũng khả quan với 161 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ 128 tỷ đồng. Với kết quả này, VDSC đã thực hiện được 76% kế hoạch đặt ra cho cả năm.