Ra mắt khu đô thị kiểu mẫu đẳng cấp bậc nhất tại Nghệ An

Cảnh quan độc đáo

Toạ lạc ngay tại trung tâm mới của Diễn Châu, TNR Stars Diễn Châu ngự trên vùng đất có thế thiên thời địa lợi khi được ôm trọn bởi con sông Bùng xanh mát quanh năm và tuyến giao thương hoàn hảo của cả nước. Bên cạnh việc nằm sát ngay quốc lộ 1A – tuyến giao thông huyết mạch của cả nước, dự án này còn được đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Bùng, Từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm cũ của thị trấn Diễn Châu, thành phố Vinh hoặc ngược ra Hà Nội và các đô thị lớn tại miền Bắc

TNR Stars Diễn Châu được ôm trọn bởi con sông Bùng xanh mát.

Với tổng diện tích lên tới hơn 33 héc-ta, dự án này được phân thành “Tứ An”: An Thịnh, An Hoà, An Trí và An Lộc với tổng số lô thương phẩm lên đến 1196 lô. Theo quy hoạch, mật độ xây dựng của TNR Stars Diễn Châu chỉ hơn 30% với đầy đủ các hình thức như: nhà phố liền kề, shop house – Boutique house, nhà vườn sinh thái, biệt thự sẽ mang tới cho cư dân những trải nghiệm của cuộc sống đẳng cấp với tiện nghi hiện đại nhưng vẫn rất gần gũi với thiên nhiên.

Tiểu khu An Trí được xây dựng thành phân khu giáo dục chất lượng cao và các dịch vụ đi kèm. Tại đây sẽ được xây dựng các trung tâm dịch vụ giáo dục, trau dồi kiến thức, kỹ năng giúp con trẻ được phát hiện tài năng sớm, ươm mầm và phát triển toàn diện.

Là trung tâm thương mại chính của toàn dự án, tiểu khu An Thịnh nằm sát quốc lộ 1A với các khu chợ, ki-ốt hiện đại. Không chỉ đơn thuần như các chợ truyền thống, nơi đây sẽ được đầu tư cơ sở hạ tầng đẳng cấp để biến Diễn Châu thành trung tâm giao thương sầm uất, áo nhiệt và sôi động.

An Hoà sẽ là phân khu được thiết kế hài hoà về công năng của các tiện ích. Tại tiểu khu này sẽ có trường mầm mon, nhà thiếu nhi, và đặc biệt là sự hiện diện của công viên đồi Hoà Bình – điểm nhấn nổi bật của toàn dự án TNR Stars Diễn Châu.

Phối cảnh trường mầm non thuộc tiểu khu An Hòa.

Được kỳ vọng sẽ trờ thành trung tâm giải trí mới, đẳng cấp chưa từng có tại đây, tiểu khu An Lộc được quy hoạch tiếp giáp với mặt sông dài nhất, đón trọn những làn gió trong lành, tươi mát. Tiểu khu này có sự hiện diện của công viên Năm Châu – hội tụ tất cả các kỳ quan của thế giới về trọn trong vùng đất Diễn Châu. Đây là điều mà chưa có một dự án nào có thể làm được.

Mang hơi thở của thời đại, của nhịp sống sôi động thổi vào sự yên bình và thanh nhẹ của vùng đất bắc, TNR Stars Diễn Châu sẽ trở thành miền đất tràn đầy hy vọng, nơi thắp lên niềm tin và mơ ước, khát khao về một tương lai rộng mở, một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai gần.

Tiện ích đẳng cấp

Phối cảnh công viên với các kỳ quan thế giới nhìn từ trên cao.

Không chỉ tạo lập giá trị sống đơn thuần, TNR Stars Diễn Châu còn khẳng định là một khu đô thị sinh thái kiểu mẫu mang thương hiệu TNR Holdings Việt Nam, in đậm triết lý phát triển bền vững về nơi an cư đẳng cấp về tiện ích, đỉnh cao về thiết kế, độc đáo về cảnh quan. TNR Stars Diễn Châu mang đến cho xứ Nghệ một không gian nghỉ dưỡng tuyệt vời, với thiết kế đẳng cấp đặc biệt là tiện ích cảnh quan theo tiêu chuẩn TNR Eco Stars.

Với sự đầu tư kỹ lưỡng hệ thống 33 tiện ích hoàn hảo bậc nhất khu vực, hơn 60% diện tích dự án được đầu tư xây dựng hệ thống cảnh quan độc đáo, chăm chút tỉ mẫn đến từng chi tiết sẽ góp phần nâng tầm cuộc sống, tạo lập cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại như các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Từ cửa sổ mỗi căn hộ TNR Stars Diễn Châu, cư dân sẽ được hòa mình giữa không gian xanh bất tận, tận hưởng bầu không khí trong lành của sông hồ, phóng tầm mắt cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ sắc màu của các loài hoa uốn mình quanh co bên hệ thống đường nội khu. Đặc biệt, chỉ mất cần vài bước chân, cư dân sẽ được chiêm ngưỡng các kỳ quan của thế giới: tượng Nữ Thần Tự Do, tháp Eiffel, Vạn Lý Trường Thành, tháp nghiêng Pisa, Kim Tự Tháp, nhà hát Opera… được quy tụ về tại công viên thế kỷ. Đây là điểm nhấn đặc biệt tạo nên sức hút và thị thế của TNR Stars Diễn Châu khi chưa có bất kỳ dự án nào mang được điều này tới cho cư dân.

Giáo dục luôn là yếu tố được ưu tiên đầu tư hàng đầu tại các dự án của TNR Holdings. TNR Stars Diễn Châu được đầu tư xây dựng hệ thống mầm non, tiểu học chất lượng cao. Bên cạnh đó, dự án này đặc biệt chú trọng xây dựng các hạ tầng phục vụ cho giaó dục như; thư viện, nhà sách, nhà thiếu nhi, công viên sinh hoạt ngoại khoá trí tuệ hứa hẹn sẽ là môi trường lý tưởng cho trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.

Bên cạnh đó, trung tâm thương mại với đầy đủ các dịch vụ sẽ đáp ứng nhu cầu giải trí, mua sắm, ăn uống, làm đẹp, y tế, phòng tập gym… Đặc biệt, cư dân của TNR Stars Diễn Châu hoàn toàn có thể tìm cho mình không gian riêng tư, yên tĩnh để tận hưởng cuộc sống với các tiện ích tại phố đi bộ trung tâm, công viên, quảng trường hay giao lưu gặp gỡ tại các khu vực thể dục thể thao: sân bóng đá, sân tenis…

Là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Nghệ An và đẳng cấp hàng đầu khu vực, TNR Stars Diễn Châu được đầu tư cơ sở hạ tầng tổng thể đồng bộ ngay từ ban đầu. Bên cạnh thiết kế về không gian cảnh quan và tiện ích đặc quyền, dự án này xây dựng các công viên hội chợ quy mô lớn, khu ẩm thực dân gian, trung tâm dịch vụ thương mại và chợ dân sinh phục vụ những nhu cầu nhỏ nhất và cơ bản nhất hằng ngày cho cư dân…Tất cả được thiết kế để mang đến cho cư dân TNR Stars Diễn Châu một cuộc sống đầy tiện nghi và đẳng cấp.

Dưới bàn tay thiết kế của các kiến trúc sư tài hoa cùng tâm huyết của nhà đầu tư bất động sản, TNR Stars Diễn Châu hứa hẹn mang tới cho cư dân đất Phủ Diễn những trải nghiệm mới, đẳng cấp của phong cách sống hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên.

TNR Holdings Việt Nam là đơn vị nhận trách nhiệm từ chủ đầu tư Công ty TNHH Oleco – NQ để quản lý xây dựng phát triển độc quyền dự án này; tương tự hàng loạt các dự án TNR Holdings Việt Nam đã quản lý, xây dựng như: TNR GoldMark City, TNR the GoldView, TNR Stars ĐồngVăn, TNR Stars Tân Trường v.v… Quyết liệt trong triển khai, xây dựng, TNR Holdings Vietnam đã hoàn thành cảnh quan, hạ tầng trong thời gian thần tốc những dự án đã và đang xây dựng để bàn giao hoàn thiện cho chủ đầu tư thực hiện các hạng mục hành chính để bàn giao cho cư dân.