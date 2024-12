Ra giá thấp nhất, Hoàng Gia trúng gói thầu 23,31 tỷ nâng cấp 34 hẻm Quận 1

Ngày 9/12/2024, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 1 đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói xây lắp thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp 34 hẻm (2 phường Đakao, Tân Định) giai đoạn 2023-2025 tại Quận 1, TPHCM.



Gói thầu có giá là 23,31 tỷ đồng, còn giá dự toán là 22,57 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách Thành phố.

Theo đó, CTCP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Hoàng Gia là đơn vị trúng thầu với giá 21,7 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt 6,9% so giá gói thầu. Thời gian thực hiện 270 ngày.

Còn 2 nhà thầu không được lựa chọn là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đồng Mỹ (có giá dự thầu xếp hạng 2) và Liên danh Dự án cải tạo, nâng cấp 34 hẻm (có giá dự thầu xếp hạng 3). Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Đồng Mỹ đưa ra giá dự thầu là 22,2 tỷ đồng, còn Liên danh dự án cải tạo, nâng cấp 34 hẻm (CTCP Xây dựng Hoa Sen liên danh chính) có giá dự thầu là 23,07 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Gói thầu này thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp 34 hẻm (2 phường Đa Kao, Tân Định) giai đoạn 2023-2025, được UBND quận 1, TP HCM phê duyệt tại Quyết định 2424/QĐ-UBND; 4103/QĐ-UBND ngày 24/7/2024 với tổng mức đầu tư hơn 28,63 tỷ đồng nhằm Đầu tư cải tạo, nâng cấp mặt hẻm và làm mới hệ thống thoát nước nhằm tạo điều kiện lưu thông thuận lợi, tăng cường khả năng tiêu thoát nước; giải quyết cơ bản tình trạng ngập úng tại các tuyến hẻm; thuận lợi cho công tác an toàn phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, góp phần chỉnh trang đô thị, giá trị kinh tế cho khu vực, đảm bảo tính đồng bộ với các tuyến đường lân cận, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần tạo mỹ quan đô thị và báo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp... UBND Quận 1 giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 1 chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

CTCP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Hoàng Gia được thành lập năm 2009 trụ sở tại Ki Ốt Số 42 43 Trung tâm thương mại Chợ Mới huyện Đô Lương, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An. Giám đốc là ông Hoàng Văn Tuấn.

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2014 đến nay, Công ty Hoàng Gia đã tham gia 109 gói thầu, trong đó trúng 53 gói, trược 46 gói, 10 gói chưa kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng là 416,17 tỷ đồng, trong đó giá trị gói trúng với vai trò độc lập chiếm 240,4 tỷ đồng, liên danh là 175,76 tỷ đồng. Mặc dù địa chỉ trụ sở ở Nghệ An, song Công ty Hoàng Gia trúng thầu chủ yếu ở Long An với 45 gói, Nghệ An 13 gói, An Giang và TPHCM cùng 10 gói...