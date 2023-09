Quá khứ vất vả ít người biết của đại gia Đức An

Vụ kiện tranh chấp khối tài sản trị giá 276 tỷ đồng giữa đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngoài những tài sản này, đại gia Đức An còn sở hữu hàng loạt bất động sản tập trung ở Nha Trang (Khánh Hòa), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Đà Lạt (Lâm Đồng), TP HCM. Ít ai biết, trước khi sở hữu khối tài sản đồ sộ như ngày nay, ông Nguyễn Đức An từng trải qua một tuổi thơ thiếu thốn, khó khăn. Trong cuốn "Lão An tự truyện" của chính mình, đại gia Đức An cho biết bản thân từng dậy từ 5 giờ sáng mỗi ngày, dù nắng hay mưa đều đạp xe đi giao báo cho kịp 6 giờ 30 đi học trong suốt 3 năm trời. Lúc này, ông cũng chỉ mới 12 tuổi. Việc chắt nhặt từng đồng tiền lẻ ngay từ bé đã tạo cho ông sự say mê, ham muốn với làm việc và kiếm tiền. Vị đại gia cho biết dù còn nhỏ nhưng ông đã nuôi ý chí phải có nhiều tiền để "tiêu xài mãi không hết". Những năm 1989-1990, ông Nguyễn Đức An dồn hết thời gian, tiền bạc và công sức vào kinh doanh, tự thành lập công ty riêng. Là chủ công ty nhưng vị doanh nhân không ngại tự tay dọn dẹp, thông tắc phòng vệ sinh khi nhân viên ốm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Dù sở hữu khối tài sản đồ sộ nhưng đại gia Đức An cho biết vẫn sẽ nuôi dạy con cái lớn lên theo đúng kiểu "nhà nghèo", cũng như áp dụng kỷ luật "thép" cho con cái. Vị đại gia nói: "Nghĩa là đòi gì cũng không cho và nói nhà mình nghèo, không có tiền, con muốn gì tự kiếm tiền mà mua. Anh muốn con anh biết quý trọng đồng tiền và không sống ỷ lại vào người khác". Vợ chồng đại gia Đức An - Phan Như Thảo có thể thuê người để bản thân trở nên nhàn hạ hơn. Tuy nhiên, ông xã của Phan Như Thảo lại thích đích thân chăm sóc cho con từ những việc nhỏ nhất. Nguồn ảnh: FBNV Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

