Phong toả, xét nghiệm hàng trăm tiểu thương chợ Quang do liên quan F0

Hôm nay (24/11), chợ Quang (Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội) đã bị phong toả do một tiểu thương bán gà trong chợ dương tính với COVID-19. Ban Quản lý chợ đã lập tức cho phong toả đồng thời tiến hành truy vết những người có liên quan. Ông Nguyễn Duy Nhật - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt xác nhận, người phụ nữ V.T.N (SN 1989, quê Chương Mỹ) là tiểu thương bán gà trong chợ đã dương tính với COVID-19. Ông Nhật cho biết thêm, cách đây mấy hôm chị T.N có biểu hiện ho sốt, khó thở nên đã tới cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả test nhanh và PCR đều dương tính với SARS-CoV-2. Chị T.N cũng đã nghỉ bán hàng tại chợ cách đây 2 ngày. Ngay khi nhận thông tin, UBND xã Thanh Liệt đã yêu cầu chợ Quang đóng cửa, lập danh sách các tiểu thương buôn bán tại chợ.

Trong ngày hôm nay, BQL chợ đã yêu cầu toàn bộ tiểu thương tới làm xét nghiệm. Lực lượng chức năng đã cho từng nhóm 3-5 người vào trong chợ để làm xét nghiệm. Chợ Quang là chợ dân sinh lớn, hàng ngày có nhiều người của huyện Thanh Trì và khu vực lân cận tới đây kinh doanh buôn bán. Do bất ngờ phải dừng hoạt động nên hôm nay vẫn nhiều tiểu thương chở hàng đến bán nhưng phải quay đầu ra về. Theo Trung tâm Y tế xã Thanh Liệt, cho đến trưa hôm nay (24/11), đã có 210 tiểu thương tới làm xét nghiệm và đang chờ kết quả. Chợ hoa quả Long Biên cũng bị phong toả thời gian dài do một tiểu thương dương tính với SARS-CoV-2.

