Loạt chợ dân sinh lớn ở Hà Nội bị phong toả do COVID-19

Tối qua (1/8), người dân bất ngờ khi thấy chợ hoa quả Long Biên (quận Ba Đình) bị phong toả. Liên quan đến vấn đề này, UBND quận Ba Đình đã cho biết chỉ có khu vực kinh doanh hải sản nằm độc lập bị phong toả, chợ Long Biên vẫn hoạt động bình thường. Đêm 31/7, chợ Phùng Khoang (Nam Từ Liêm) cũng đã bị phong toả do liên quan đến người bán rau ở chợ dương tính với SARS-CoV-2. Chợ Phùng Khoang đã bị phong toả ngay sau đó, toàn bộ tiểu thương phải làm xét nghiệm test COVID-19. Mặc dù đã phong toả nhưng một số việc mua bán nhỏ lẻ vẫn diễn ra tại chợ Phùng Khoang. Lực lượng y tế quận Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương của chợ Phùng Khoang. Mới đây, chợ Minh Khai (Bắc Từ Liêm) cũng phong toả từ 1/8 do một tiểu thương thường xuyên mua bán tại chợ nhiễm COVID-19. Trước đó, chợ đầu mối phía Nam cũng đã bị phong toả từ ngày 28/7. Nguyên nhân do một người bán trứng tại chợ dương tính với SARS-CoV-2. Do đây là chợ đầu mối nên UBND phường Hoàng Văn Thụ đã thông báo phong toả chợ để tiến hành truy vết. Chợ đầu mối phía Nam bị phong toả do tiểu thương mắc COVID-19.

