Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn cố tình mở cửa sau 21 giờ

Ngày 12/7, UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu tạm dừng quán ăn uống phục vụ tại chỗ, quán cắt tóc, gội đầu từ 0h ngày 13/7. Do chỉ được bán mang về nên nhiều cửa hàng đã cho nhân viên dọn dẹp bàn ghế để không phục vụ khách tại chỗ. Khoảng 21h ngày 12/7, tổ công tác của Công an phường Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) đi nhắc nhở hàng quán đóng cửa đúng giờ quy định. Với những cửa hàng cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản xử phạt tại chỗ. Mặc dù lực lượng chức năng liên tục đi nhắc nhở nhưng nhiều hàng quán vẫn cố tình mở cửa sau 21 giờ. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, dọc các tuyến phố cổ như Hàng Chĩnh, Hàng Buồm, Đào Duy Từ… vẫn còn hàng quán vẫn mở cửa bán đồ ăn đêm. Cũng trong tối qua, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt nhiều người về các lỗi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Đôi bạn trẻ ngồi ghế đá không đeo khẩu trang bị Công an phường Kim Liên lập biên bản xử phạt 1 triệu đồng. Trong ngày đầu tiên thực hiện công văn của UBND TP Hà Nội, các hàng quán ăn uống cơ bản thực hiện nghiêm. Các khu phố ẩm thực thường xuyên có lực lượng chức năng tuần tra nhắc nhở. Hàng quán dọn dẹp bàn ghế, bắt đầu chỉ phục vụ bán mang về. Phố Cấm Chỉ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) không có bóng khách nào. Hàng quán đóng cửa nên hệ thống siêu thị tiện dụng rất đông khách. Nhiều thanh niên mua đồ rồi ra các vỉa hè gần đó ngồi ăn uống dù đêm đã khuya. Lực lượng chức năng nhắc nhở hàng quán đóng cửa.

