Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu chờ đón Tết Nguyên đán

Vừa bước sang những ngày đầu năm 2022, đường phố Hà Nội đã bắt đầu ngập sắc đỏ của không khí Tết. Trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), các hàng quán đã bắt đầu mở bán đồ trang trí Tết. Dòng người đổ về phố Hàng Mã cũng bắt đầu nhộn nhịp dần. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc mua bán diễn ra nhanh chóng. Khách đến mua không có nhiều thời gian để đứng lựa chọn đồ. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, dù mới là những ngày đầu mở bán nhưng mặt hàng Tết trên phố Hàng Mã rất phong phú. Tượng thần tài vẫn là mặt hàng phổ biến nhất. Năm Nhâm Dần nhưng hình ảnh về những chú hổ vẫn chưa được bày bán nhiều. Thiệp chúc mừng năm mới, chuông gió và phong bao lì xì đỏ rực từng góc phố. Một người bán hàng trên phố Hàng Mã cho biết, lượng khách đến mua năm nay đã giảm nhiều so với cùng thời điểm năm trước. Riêng việc các trường chưa cho học sinh đi học trở lại đã khiến nhóm khách hàng mua đồ về trang trí trường, lớp học giảm đáng kể. Anh Tuấn - chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã chia sẻ thêm, cả phố đã bán từ vài ngày trước nhưng do mọi người nghỉ Tết Dương lịch cùng không khí lạnh nên không nhiều người đến mua. Trong ngày đầu tiên đi làm trở lại cùng không khí nắng ấm nên người dân đi mua bán nhiều hơn. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ chính thức tới Tết Nguyên đán, dù tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nhưng không khí Tết truyền thống là điều không thể thiếu của phố phường Hà Nội.

