Treo biển cấm chụp ảnh, gái xinh vẫn “lơ” để check-in phố Hàng Mã

Những ngày cận Giáng Sinh, giới trẻ Hà thành đổ xô lên phố Hàng Mã để check - in, ghi lại khoảnh khắc đẹp đăng Facebook. Phố Hàng Mã là địa điểm trưng bày rất nhiều phụ kiện cho Giáng Sinh từ trang phục, các loại đèn lấp lánh, cây thông…Vậy nên không ít chàng trai, cô gái lựa chọn nơi đây để có nhiều hình ảnh đẹp, lung linh. Việc check - in phố Hàng Mã trong suốt nhiều năm qua cũng gây ra vấn đề tranh cãi, nhiều người đứng chắn tại các lối đi, hay thậm chí ngay trước cửa hàng để tạo dáng gây ra điều khó xử cho chủ cửa hàng. Ảnh: Chụp màn hình video TikTok S. Mới đây, một đoạn clip TikTok đã ghi lại cảnh các bạn trẻ sống ảo gây cản trở bán hàng khiến chủ quán phải treo biển “cấm chụp ảnh” làm cả cõi mạng bàn tán. Ảnh: Chụp màn hình video TikTok S. Dù để treo biển với dòng chữ rõ ràng "cấm chụp ảnh" thế nhưng nhiều trai xinh gái đẹp vẫn bất chấp biển cấm tự nhiên tạo dáng ngay trước cửa hàng. Ảnh: Chụp màn hình video TikTok S. Sau khi đoạn clip được chia sẻ lên MXH, nhiều người đã tranh cãi về vấn đề này. Hầu hết, mọi người đều phản đối việc bất chấp tất cả để chụp ảnh, gây cản trở cho người khác. Những biển cấm chụp ảnh xuất hiện hầu hết ở các cửa hàng kinh doanh trên phố Hàng Mã. Tuy đây không phải lần đầu tiên Hàng Mã xuất hiện những tấm biển này, việc biến con phố thành địa điểm chụp ảnh của một số bạn trẻ cũng là nguyên nhân của việc ùn tắc giao thông. Theo nhiều cư dân mạng bình luận, phố Hàng Mã dù mỗi dịp lễ tết đều rất đẹp, thế nhưng đây không phải địa điểm sống ảo để các bạn trẻ có thể tự nhiên tới mức đứng trước nhà người ta để check - in như vậy. Một số cửa hàng vì quá bức xúc nên treo biển cấm chụp ảnh. Không riêng Noel mà các dịp lễ Tết, Trung thu cũng xảy ra trường hợp tương tự. Sau khi những tấm biển trên xuất hiện trên MXH, nhiều cư dân mạng đã để lại nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh ý kiến phản đối, một phần cư dân mạng cho rằng, việc các hộ kinh doanh ở phố Hàng Mã treo tấm biển trên là không hợp lý. Bởi nếu cửa hàng có trang trí đẹp thì người dân mới dừng lại chụp ảnh, thu hút sự chú ý hơn. Mời độc giả xem video: Phố đèn lồng Hàng Mã xuất hiện biển cấm chụp hình - Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp

