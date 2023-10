PC1 bị xử lý gần 1 tỷ do vi phạm kỳ tính thuế tháng 11 và 12/2022

Theo đó, PC1 bị phạt 128,8 triệu đồng vì hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN và thuế GTGT phải nộp.



PC1 phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước là 575,8 triệu đồng, phạt tiền chậm nộp thuế 34 triệu đồng, đồng thời giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 240 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền thuế PC1 bị xử lý là 979 triệu đồng.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, Chứng khoán Vietcap (VCSC) vừa có điều chỉnh dự báo lãi ròng năm 2023 của PC1 giảm 23% so cùng kỳ chủ yếu do lợi nhuận gộp mảng thủy điện giảm 40% so cùng kỳ, lợi nhuận gộp mảng xây lắp điện giảm 24% và chi phí lãi vay tăng mạnh 46%, ảnh hưởng khoản đóng góp của công ty khai thác niken (PC1 nắm giữ 51% cổ phần) và KCN Nomura (PC1 nắm giữ 70% cổ phần) cũng như lợi nhuận gộp cao hơn so với cùng kỳ từ mảng điện gió.

Cho năm 2024, VCSC dự báo lãi ròng của PC1 sẽ tăng gần gấp đôi so với mức cơ sở thấp của năm 2023 nhờ đà phục hồi mạnh của mảng xây lắp điện và nhà máy khai thác niken vận hành cả năm.