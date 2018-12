Ông Trần Bá Dươngvà THACO nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

THACO là doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô hàng đầu Việt Nam, một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nước, tạo việc làm cho hơn 60 ngàn lao động trong chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh của mình, nộp hàng ngàn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước… Với những đóng góp ấy vào nền kinh tế và xã hội, ông Trần Bá Dương và THACO đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất .



Ngày 15/12/2018, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho các tổ chức và cá nhân. Trong đó, ông Trần Bá Dương và THACO nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hành trình hơn 20 năm hình thành và phát triển của THACO gắn liền với sự lãnh đạo và điều hành của ông Dương. Khởi đầu với một xưởng sửa chữa ô tô nhỏ, ông Trần Bá Dương đã đưa doanh nghiệp của mình trở thành công ty lớn nhất Việt Nam về sản xuất, lắp ráp và phân phối ô tô cho nhiều thương hiệu quốc tế như Kia, Mazda, Peugeot, BMW, Foton, Mitsubishi-Fuso…; Sản xuất xe bus với thương hiệu Việt là THACO Busvà phát triển Chu Lai thành cứ điểm sản xuất lắp ráp ô tô của Việt Nam và trong khu vực ASEAN nộp ngân sách hàng năm gần 20.000 tỷ đồng.

THACO cũng mở rộng đầu tư sang các ngành nghề khác như bất động sản;thương mại - dịch vụ và du lịch; nông nghiệp; logistics. THACO hiện nay có hơn 18.000 cán bộ công nhân viên.Từ năm 2015 đến nay, THACOluôn nằm trong top 10 doanh nghiệp tư nhất lớn nhất Việt Nam.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, ông Trần Bá Dương luôn tâm huyết trong việc chia sẻ trách nhiệm với xã hội. THACO chia sẻ trách nhiệm trong nhiều lĩnh vực như: An ninh Tổ quốc, An sinh xã hội, An toàn giao thông, Giáo dục, Văn hóa - Văn nghệ, Y tế, Thể thao, Vì người nghèo.Cụ thể THACO đã có những hành động ý nghĩa như: Tổ chức chương trình Khởi nghiệp 200 tỷ đồng, xây dựng vòng xuyến 2 tầng trên quốc lộ 1A tặng cho tỉnh Quảng Nam trị giá 600 tỷ đồng. Tài trợ chương trình Đường lên đỉnh Olympia trong 5 năm 80 tỷ đồng, tặng thưởng tiền và xe cho đội tuyển bóng đá và huấn luyện viên Park Hang seo, trao tặng hàng chục cây cầu nông thôn cho các địa phương khó khăn, tài trợ hàng ngàn suất học bổng giúp học sinh nghèo đến trường…