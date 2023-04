Ông chủ Fami chi 535 tỷ trả cổ tức sau lùm xùm sản phẩm tại Nhật

Đường Quảng Ngãi hoạt động chính trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đường, mật, thực phẩm, đồ uống, bao bì; Khai thác, sản xuất chế biến và kinh doanh nước khoáng; Sản xuất và kinh doanh mía... Với các sản phẩm chính mang các thương hiệu gồm đường Quảng Ngãi, đường An Khê, sữa đậu nành Fami, nước khoáng Thạch Bích, bia Hello - Dung Quất và các loại bánh kẹo. Ngày 28/3, truyền thông Nhật Bản đưa tin về sự việc sản phẩm sữa đậu nành Việt Nam bị nhiễm khuẩn Coliform. Thành phố Chiba yêu cầu công ty Next Trading thu hồi lô hàng 15 thùng sữa đậu nành Fami Canxi loại hộp 200 ml và 10 thùng loại 1 lít vì nghi nhiễm khuẩn Coliform. Ngay sau khi có thông tin lô hàng sữa đậu nành Fami Canxi bị thu hồi tại thành phố Chiba (Nhật Bản), Công ty Vinasoy, nhà sản xuất lô hàng trên cho biết đã gởi mẫu lưu đối chứng đến NIFC để kiểm định. Kết quả của NIFC cho thấy, mẫu sữa đậu nành Fami Canxi không nhiễm vi khuẩn Coliforms. Đồng thời cho biết sự cố lô hàng bị thu hồi ở thị trường Nhật Bản chỉ xảy ra đơn lẻ do tái nhiễm trong quá trình vận chuyển và lưu thông.