Ổn định giá nhiều loại phân bón

Cụ thể, giá Đạm Cà Mau và Đạm Phú Mỹ hiện đang bán lẻ ở mức 540.000 - 590.000 đồng/bao. Còn giá NPK 20-20-15 Sông Gianh, NPK 20-20-15 Ba Con Cò và NPK 20-20-15 của Bình Điền đang ở mức 850.000 - 910.000 đồng/bao.

Giá DAP Ba Con Cò và DAP xanh Hồng Hà (Trung Quốc) ở mức 1.000.000 -1.150.000 đồng/bao, DAP Hàn Quốc (loại hạt đen) ở mức 1.100.000 - 1.200.000 đồng/bao. Giá Kali (Nga, Israel...) ở mức 540.000 - 580.000 đồng/bao...

Giá nhiều loại phân bón có xu hướng bình ổn và giảm