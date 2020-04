Nữ đại gia Dương Đường vừa bị bắt ăn chơi “đốt tiền” xa xỉ thế nào?

Chiều 7/4, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định Khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 30/3/2020 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình. Ảnh: Người đưa tin. Cơ quan công an đồng thời ra các Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Dương (thường gọi Dương Đường, SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình). Ảnh: Vietnamnet Bà Dương chính là doanh nhân có biệt danh là nữ đại gia Dương Đường– Giám đốc Công ty bất động sản Dương Đường. Bà Dương là vợ ông Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, Thái Bình). Ảnh: Baophapluat. Theo Tuổi trẻ & Pháp luật, người dân Thái Bình không xa lạ với độ “chịu chơi” của vợ chồng nữ đại gia Dương Đường. Họ thường xuyên tham dự các cuộc đấu giá đất, đấu thầu tài sản trên địa bàn, kinh doanh tài chính, tín dụng. Ảnh: Baosuckhoecongdong. Vợ chồng nữ đại gia Thái Bình từng tung tiền tỷ tổ chức lễ sinh nhật, mời 50 nghệ sĩ trong và ngoài nước về biểu diễn. Ca sĩ Quang Hà sau khi hát tại tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới, được người này trả cát-xê tới 450 triệu đồng và tặng một “mảnh đất vàng” tại trung tâm thành phố Thái Bình…Ảnh: Người đưa tin. Trên mạng xã hội, cặp vợ chồng này thường xuyên chụp ảnh, tỏ ra vô cùng thân thiết với hàng loạt ngôi sao giải trí... Ảnh: Baosuckhoecongdong. Bên cạnh những cuộc chơi “ầm ĩ”, cặp vợ chồng đại gia Dương Đườngcòn tham gia nhiều hoạt động tổ chức cầu siêu, giải hạn hoành tráng, quy mô với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Ảnh: Baodatviet. Theo Báo Người Hà Nội, Nguyễn Thị Dương còn bảo hộ gạo, tiền ăn hàng tháng cho hàng trăm gia đình ở huyện Tiền Hải, Vũ Thư, Đông Hưng… Mỗi thán chu cấp đều đặn 200.000 đồng và 10kg gạo cho mỗi người. Ảnh: Người đưa tin. Không những thế, nữ đại gia Dương Đường còn cho biết mình đã xây được 7 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 50 – 70 triệu đồng…Ảnh: Baodatviet. Video: Đại gia bất động sản Thái Bình bị khởi tố điều tra tội cố ý gây thương tích. Nguồn: Loan Tran Vlog.

