Nợ thuế 100 tỷ đồng, Tập đoàn Danh Khôi kinh doanh sao?

Danh sách 100 doanh nghiệp nợ thuế tính đến hết quý II/2023 mà Cục Thuế TPHCM đã công bố mới đây cho thấy, tổng số tiền thuế nợ lên đến 7.861 tỷ đồng. Chiếm phần lớn trong số nợ này là nhóm doanh nghiệp bất động sản, xây dựng. Trong đó, góp mặt trong danh sách này có Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi nợ thuế 100 tỷ đồng.



Vi phạm công bố thông tin, bị phạt 335 triệu đồng

Trước đó, khoảng giữa tháng 10/2022, Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC) bị Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2021 thay đổi hơn 10% so với năm 2020 trên báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán; đồng thời buộc phải cải chính thông tin.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Danh Khôi cũng bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về các báo cáo định kỳ liên quan đến 2 đợt trái phiếu (tổng trị giá 360 tỷ đồng) gồm: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán; báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2021; báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm 2021.

Ngoài ra, liên quan đến hoạt động phát hành cổ phiếu, Tập đoàn Danh Khôi còn bị phạt 125 triệu đồng do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu không đúng với phương án đã báo cáo với UBCKNN. UBCKNN cũng yêu cầu Tập đoàn Danh Khôi thu hồi cổ phiếu đã phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi…

Ở diễn biến liên quan, tiếp đó, ngày 14/11/2022, Cục thuế TPHCM đã ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi. Lý do bởi Tập đoàn Danh khôi đã nợ tiền thuế quá 90 ngày từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế xấp xỉ 94 tỷ đồng. Thời gian cưỡng chế bắt đầu từ 17 giờ ngày 14/11/2022. Quyết định có hiệu lực thi hành trong vòng 1 năm, cho đến 13/11/2023.

“Sức khỏe” Danh Khôi thế nào?

Tìm hiểu được biết, Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi (địa chỉ trụ sở chính tại số 3, đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TPHCM) có tiền thân là Công ty CP Bất động sản Netland được thành lập vào năm 2014. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực hợp tác đầu tư các dự án bất động sản và môi giới bất động sản . Ngày 5/4/2018, cổ phiếu của Tập đoàn Danh Khôi chính thức được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là NRC.

Nợ thuế 100 tỷ, Tập đoàn Danh Khôi kinh doanh sao? (ảnh minh họa: Internet).

Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi hiện là một trong những đơn vị phân phối bất động sản nằm trong nhóm đầu của thị trường Việt Nam. Các dự án nổi bật mà Danh Khôi phân phối là: Làng Sen, Rome (Phúc Khang Corp); Sky 89, The Sóng, Signial (An Gia), Dream Home Riverside (Nhà Mơ); Nhơn Hội New City, Astral City (Phát Đạt)…

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023, Công ty CP Tập Đoàn Danh Khôi ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất giảm sâu 98,52% so với cùng kỳ năm trước, xuống hơn 1,9 tỷ đồng. Trong đó, tại bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy, doanh thu từ dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản, doanh thu từ hoạt động hợp tác đầu tư dự án của Tập đoàn Danh Khôi ghi nhận bằng 0. Duy nhất dịch vụ môi giới và dịch vụ khác đem về cho Danh Khôi hơn 1,9 tỷ đồng.

Chính vì thế, dù giá vốn hàng bán được tiết giảm triệt để xuống mức gần 38 triệu đồng, quý II/2023, Danh Khôi vẫn chỉ có lợi nhuận gộp gần 1,9 tỷ đồng, giảm 98,09% so với cùng kỳ năm 2022 lãi gộp hơn 89,5 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 77,53% và chi phí bán hàng giảm 100% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, Danh Khôi cũng chỉ ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,93 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận lũy kế đạt âm hơn 20,67 tỷ đồng, giảm 140,39% so với cùng kỳ. Sau khi khấu trừ tất cả chi phí, lợi nhuận sau thuế của Danh Khôi đạt âm 3,84 tỷ đồng trong quý II/2023, giảm 111,09% so với cùng kỳ. Trong quý II/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 10,52% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 7,02%.

Tính đến ngày 30/6/2023, danh mục hàng tồn kho của Danh Khôi vẫn giữ nguyên so với đầu năm ở mức 61,13 tỷ đồng, chủ yếu nằm tại chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. Tổng cộng tài sản của Danh Khôi ghi nhận đạt 2.153 tỷ đồng, giảm 123,3 tỷ đồng so với đầu năm 2023; nợ phải trả là 892 tỷ đồng. Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 925,98 tỷ đồng…

Trước đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 cũng cho thấy, Danh Khôi không phát sinh doanh thu trong khi cùng kỳ năm 2022 đạt hơn 51 tỷ đồng. Kết quả, Danh Khôi bị lỗ sau thuế gần 17 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022, công ty báo lỗ 72,8 tỷ đồng; doanh thu năm 2022 đạt 194 tỷ đồng, giảm 56% so với năm 2021. Chi phí hoạt động tăng mạnh, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp đôi, lên mức 161 tỷ đồng…