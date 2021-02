Những thương vụ M&A bất động sản nổi bật trong năm 2020

Tháng 6/2020, CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) công bố nhận chuyển nhượng dự án khu căn hộ Sông Đà Riverside từ CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCGL). Theo đó, Đầu tư LDG mua lại 99,9% cổ phần CTCP Bất động sản Hiệp Phúc - pháp nhân sở hữu dự án trên (công ty con của QCGL) với giá 626 tỷ đồng.

Sau thương vụ, Đầu tư LDG đã đổi tên dự án thành Khu căn hộ cao cấp LDG River, tọa lạc tại quận Thủ Đức, TP HCM với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.400 tỷ đồng. Dự án có quy mô hơn 2,8 ha, là một trong 5 dự án chiến lược giai đoạn mới của LDG.

Phối cảnh dự án Sông Đà Riverside. (Ảnh: LDG Group).

Cũng trong tháng 6, một nhóm nhà đầu tư do quỹ đầu tư Kohlberg Kravis Roberts (KKR, Hoa Kỳ) đứng đầu, trong đó có quỹ đầu tư Temasek (Singapore) đã hoàn tất giao dịch mua lại hơn 200 triệu cổ phần VHM của CTCP Vinhomes thông qua giao dịch thỏa thuận, với giá trị giao dịch lên tới 15.100 tỷ đồng, tương đương 650 triệu USD. Giao dịch được thực hiện qua Quỹ Asian Fund III.

Với tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch là 6% cổ phần, nhóm nhà đầu tư ngoại này đã trở thành cổ đông lớn (nắm trên 5% vốn) của Vinhomes

Tháng 11/2020, Keppel Land thông qua công ty con là Portsville đã chuyển nhượng 30% cổ phần trong dự án Đồng Nai Waterfont City cho CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) với giá 1.951 tỷ đồng. Như vậy, khi hoàn tất, Nam Long sẽ sở hữu 100% vốn tại dự án có diện tích 170 ha tại xã Long Hưng, Biên Hòa, Đồng Nai.

Nam Long cho biết khu đô thị Waterfront City có khoảng 3.000 sản phẩm nhà ở thấp tầng trong hệ sinh thái bất động sản gồm các tiện ích dịch vụ, y tế, trường học…dự kiến sẽ ra mắt những sản phẩm đầu tiên vào đầu năm 2021.

Đầu tháng 12/2020, CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) mua 21,49% vốn của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - HoSE: DIG). Giá trị giao dịch khoảng 1.450 tỷ đồng. Do đó, Him Lam Land trở thành cổ đông lớn của DIC Corp. Động thái này của Him Lam Land diễn ra sau khi cổ đông DIC Corp không đồng ý chủ trương hợp tác giữa 2 bên cho việc đầu tư Khu đô thị mới Bắc Vũng Tà, diện tích 90,5 ha với vốn khoảng 10.00 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 12, Công ty TNHH Covestcons (thuộc Coteccons - HoSE: CTD) mua hơn 8,1% vốn Tổng công ty Idico, trở thành cổ đông lớn. Việc mua Idico cũng phù hợp với định hướng mở rộng sang lĩnh vực mới như xây dựng công nghiệp của Coteccons, bên cạnh làm các dự án thầu xây dựng đơn thuần.

Toàn cảnh đại đô thị 271 ha ở TP Thủ Đức.

Novaland cũng đã hoàn tất thỏa thuận chuyển nhượng 51% cổ phần đang nắm giữ tại một công ty sở hữu dự án bất động sản thuộc khu vực trung tâm TP HCM. Đồng thời, tính đến hết tháng 9/2020 tập đoàn này cũng đã hoàn tất việc mua lại 99,98% Liberty với trị giá 1.400 tỷ đồng (công ty đang sở hữu 14,12% tại Thạch Mỹ Lợi - một dự án có quy mô gần 180ha tại Quận 2).

Tại Bình Dương, Phát Đạt đã tiến hành bắt tay với Tập đoàn Danh Khôi để phát triển dự án Astral City - dự án vừa được ra mắt vào hồi tháng 10/2020. Trong quý III, Phát Đạt cũng hoàn tất mua lại CTCP Bến Thành - Long Hải, chủ dự án khu du lịch Bến Thành - Long Hải tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Phát Đạt đã chi tới 1.375 tỷ đồng để mua lại 68,75% vốn công ty này.

Tập đoàn Danh Khôi cũng đã mua lại 100% nguồn vốn từ Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier để trở thành chủ đầu tư dự án Sun Frontier.