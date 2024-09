Những loại quả khổng lồ giúp nông dân Việt “hái ra tiền”

Đến làng Chánh Trạch, Mỹ Thọ (Bình Định), nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp giàn lủng lẳng những trái bí khổng lồ to hơn người. Ảnh: Cand Mỗi trái bí có cân nặng lên tới từ 30 – 80kg. Bí đao được trồng từ tháng 11, đến tháng 4 âm lịch thì cho thu hoạch. Ảnh: Dân Việt Ngày càng nhiều người biết đến lọai bí khổng lồ độc đáo này nên giá bán bí cũng tăng lên mang về nguồn thu nhập không nhỏ. Ngoài thu hoạch trái, người dân còn thu hoạch nước hứng từ dây bí đao, giá từ 70.000 - 100.000 đồng/lít. Ảnh: Cand Bà Phạm Thị Thu Cúc ở huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) được nhiều người biết đến với vườn cà chua cho trái nặng 600 g đến 1 kg, gấp 15-20 lần so với loại thường. Ảnh: Dân Việt Đây là cà chua Beef cao cấp, xuất xứ từ Thái Lan. Giá một hạt cà chua giống Beef là 4.000 đồng trong khi hạt loại thường giá chỉ 500 đồng. Ảnh: Dân Việt Chanh yên khổng lồ nặng tại TP Đà Lạt từng gây xôn xao thị trường khi được bán với giá từ 250.000 - 300.000 đồng/quả. Ảnh: Plo Mỗi trái chanh nặng khoảng 2-3 kg, có trái lên đến 6 kg. Mỗi cây trưởng thành cho từ 20 trái trở lên. Thân cây thường rất nhỏ và chỉ cao khoảng 2m, trái nặng khiến cành dễ gãy nên chủ nhân phải dùng các thanh tre, gỗ chống đỡ. Ảnh: Dân Việt Lão nông Nguyễn Hoàng Oanh (ấp An Tấn, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) sở hữa hàng chục giống trái cây và nông sản khổng lồ, nhưng đu đủ là giống ông lựa chọn trồng nhiều nhất trong vườn nhà vì hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Dân Việt Quả đu đủ dài 6 tấc của ông Oanh từng nhận nhiều giải thưởng trong các kỳ Hội chợ nông nghiệp các tỉnh, thành phía Nam. Ảnh: Hatgiongphuongnam Từ khi dồn hết tâm huyết để tạo ra những loại nông sản khổng lồ, với thu nhập cao hàng chục triệu đồng/vụ và ổn định gia đình ông Oanh đã thật sự đổi đời, xây dựng nhà cửa khang trang. Ảnh: 2lua Quả bầu dài gần 2 mét khiến nhiều người "mắt tròn mắt dẹt" muốn xin giống. Ảnh: Dân Việt

