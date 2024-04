Những khoảnh khắc khó quên trong đêm chung kết cuộc thi “Tiếng nói Xanh”

Ngày 24/3 vừa qua, đêm chung kết và lễ trao giải cuộc thi Tiếng nói Xanh (Quỹ Vì tương lai Xanh – Tập đoàn Vingroup tổ chức) đã diễn ra tại Grand World - Ocean City. Sân khấu hoành tráng nằm ngay tại Quảng trường K-Town với hệ thống âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp cùng màn trình diễn nghệ thuật mở màn khiến nhiều người tham dự không khỏi trầm trồ.

Sân khấu hoành tráng, chuyên nghiệp của đêm chung kết.

Ban giám khảo đêm chung kết là những chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, môi trường, phát triển bền vững và lĩnh vực hùng biện và tranh biện như TS. Võ Trí Thành (Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh), GS. TS. Đinh Đức Trường (Trưởng khoa, Khoa Môi trường và Biến đổi khí hậu - Đại học Kinh tế Quốc dân), ThS. Daniel Yoon (Người sáng lập kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Tranh biện Hàn Quốc, Huấn luyện viên tranh biện tại Đại học Cornell), TS. Brian Wong (Trợ lý Giáo sư tại Khoa Triết học - Đại học Hong Kong), ông Vũ Anh Tuấn (Giám đốc Học thuật - Học viện Tranh biện - Hùng biện Việt Nam, Nhà đồng sáng lập Liên đoàn tranh biện Việt Nam)…







TS. Brian Wong từng tham gia tổ chức nhiều giải vô địch tranh biện của các trường đại học Bắc Mỹ và Châu u, đánh giá: “Tiếng nói Xanh là một trong những cuộc thi có tác động và thu hút sự quan tâm của công chúng mạnh mẽ nhất. Những ý tưởng xuất sắc của các thí sinh cũng là minh chứng cho sự nhiệt huyết của các bạn trẻ. Các bạn không chỉ nghiên cứu rất kỹ lưỡng về các giải pháp thực tế mà còn tính đến chi phí, tính khả thi. Điều đó cho thấy cá tính, tinh thần trách nhiệm và cam kết của các bạn trẻ trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, không chỉ cho những người giàu có, mà còn cho tất cả mọi người trên thế giới”.





Ở vòng tranh tài đầu tiên của bảng tiếng Việt, cả quảng trường bùng nổ tiếng reo hò khi đội thi Nấm Cao (gồm Đỗ Phúc Nhật Minh – Vinschool Smart City, Hà Nội và Ngô Trí Dũng – Vinschool The Harmony, Hà Nội) đối đầu đội Mầm Chồi Lá (Lê Đinh Bảo Ngọc cùng Võ Thế Dũng - Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên) bước lên sân khấu.

Hai đội thi đã mang đến cho khán giả những màn tranh biện gay cấn, hấp dẫn với những lập luận sắc bén và phản biện thông minh. Nếu như Nấm Cao chọn ý tưởng sử dụng bã cà phê và siêu nấm “Fungal Mycelia” để tổng hợp thành một chất liệu mới thay thế chất liệu da tự nhiên và da PU để sản xuất nội thất ô tô, thì hai đại diện đến từ Phú Yên lại giới thiệu ý tưởng “GREEN ROOFS - Mái nhà xanh”, hứa hẹn biến hóa những mái nhà bê tông u ám thành những “lá phổi xanh” cho thành phố.

Ở bảng đấu tiếng Anh, sự tự tin, bản lĩnh của The Storm (Phạm Ngân Hà, Nguyễn Ngọc Linh - Vinschool Smart City, Hà Nội) và LifeSphere (Phạm Bằng An - Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, Hà Nội cùng Nguyễn Trần Minh Khuê - Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội) cũng khuấy đảo bầu không khí với những lập luận sáng tạo, bất ngờ.

Khán giả trầm trồ thán phúc trước những lập luận sắc bén của các đội thi

Đội The Storm mang đến cuộc thi ý tưởng biến rơm rạ thành những sản phẩm có giá trị. Nguyên liệu này sẽ được dùng làm bát đĩa ăn một lần có thể phân hủy hoàn toàn hoặc làm giấy, bao bì thân thiện với môi trường. Còn LifeSphere đề xuất ý tưởng “Nano-Pods- Innovative Solution” – mô hình phòng khám di động xanh, trang bị công nghệ khám bệnh từ xa, cho phép người dân những vùng xa xôi hẻo lánh được các chuyên gia tư vấn trực tiếp.

Trước khi công bố kết quả, sân khấu đêm chung kết thêm rực rỡ và sôi động với màn trình diễn của nhóm nhạc Da LAB qua những bản hit gồm “2 ngày 1 đêm” và “Bài ka tuổi trẻ”.

27 thí sinh của 16 đội thi đã cùng nắm tay nhau và hòa mình vào những ca khúc sôi động, tràn đầy nhiệt huyết và sức trẻ. Sân khấu bừng sáng với những ánh đèn, những nụ cười rạng rỡ của các bạn trẻ, tạo nên một bầu không khí vô cùng ấn tượng và khó quên.

“Vòng Tranh hạng tuy chỉ kéo dài hai ngày nhưng những khoảnh khắc cùng các bạn đã để lại trong em vô vàn cảm xúc khó phai. Mỗi phần thi, mỗi hoạt động đều mang đến những trải nghiệm mới mẻ và quý giá. Điều quan trọng nhất là em đã tìm thấy những tình bạn mới - những người bạn đồng hành cùng chúng em trên con đường chinh phục ước mơ chung – xây dựng một môi trường xanh – sạch – đẹp cho thế hệ tương lai”, Minh Khuê, thành viên đội LifeSphere, chia sẻ.

Kết quả chung cuộc, 2 giải Nhất đã được trao cho đội Nấm Cao (bảng tiếng Việt) và đội LifeSphere (bảng tiếng Anh). Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi cùng với những cái ôm thật chặt, niềm vui sướng và tự hào vô bờ bến sau hành trình 5 tháng đầy nỗ lực và thử thách. Bên cạnh hai giải Nhất, ban giám khảo cũng đã trao các giải Nhì, Ba và các giải phụ cho top 16 đội thi xuất sắc nhất cuộc thi Tiếng nói Xanh.

Tiếng nói Xanh đã mang đến những ý nghĩa hơn cả một cuộc thi.









Kết thúc đêm chung kết, quảng trường K-Town bùng nổ lần nữa với màn bắn pháo hoa mãn nhãn trong tiếng reo hò của khán giả. Màn trình diễn như một lời chào tạm biệt đầy cảm xúc của "Tiếng nói Xanh" mùa đầu tiên, đồng thời cũng là lời hứa hẹn cho một mùa giải tiếp theo đầy bùng nổ và ý nghĩa hơn nữa.