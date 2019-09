Nhiều dự án nhà ở xã hội bị kiểm tra về chuyển nhượng

Cụ thể các dự án bị kiểm tra gồm chung cư Jamona Apartment (đường Đào Trí, quận 7) do TTC Land làm chủ đầu tư; chung cư Felix Homes (Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp) do Tổng công ty Xây dựng số 1 làm chủ đầu tư.

Dự án chung cư HQC Hồ Học Lãm (phường An Lạc, quận Bình Tân) do Quỹ phát triển nhà ở TP HCM hợp tác xây dựng với Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân; chung cư First Home Thạnh Lộc (phường Thạnh Lộc, quận 12) do Hợp tác xã Gia Phú và Công ty cổ phần Tổ chức Nhà Quốc gia hợp tác đầu tư…

Đồng thời, UBND TP HCM cũng giao Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất biện pháp ngăn chặn kịp thời các vi phạm.

Một dự án nhà ở tại TP HCM.

Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở thuộc sở hữu của cơ quan nhà nước hoặc được sở hữu và quản lý bởi Nhà nước hay các tổ chức phi lợi nhuận, được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội như công viên chức chưa có nhà ở ổn định, người thu nhập thấp.

Theo khoản 5 Điều 19 Nghị định 100/2015/NĐ-CP người mua nhà ở xã hội được quyền bán nhà ở xã hội theo 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Chưa đủ 5 năm (Thời hạn 5 năm được tính kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán).

Trong thời hạn chưa đủ 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã hội, nếu có nhu cầu bán lại thì chỉ được bán lại cho Nhà nước (trong trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư), bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (trong trường hợp mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách) hoặc bán lại cho đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Trường hợp 2: Đủ 5 năm: Khi đủ 5 năm trở lên kể từ thời điểm trả xong tiền thì người mua có quyền bán cho mọi đối tượng theo giá thỏa thuận của 2 bên (theo giá trị trường).

Tuy nhiên, thời gian gần đây, có rất nhiều người sau khi mua nhà ở xã hội đã cho thuê hoặc bán lại, thu tiền chênh lệch, trong khi nhiều người thu nhập thấp phải xếp hàng chờ mua nhà ở xã hội.