Nhiều doanh nghiệp bất động sản không “bất động”

Dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát và kéo dài tới nay khiến nhiều tỉnh, thành trọng điểm bị phong tỏa, thị trường bất động sản gần như đình trệ… Để duy trì kinh doanh, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã tổ chức nhiều chương trình giới thiệu, mở bán dự án theo hình thức online.

Mới đây, Tập đoàn Danh Khôi hợp tác với CTCP DKRA Việt Nam phát triển dự án Phức hợp Đô thị Thương mại – Dịch vụ & Du lịch biển Lagi New City (dự án Lagi New City).

Dự án Lagi New City rộng 43,3 ha thuộc phường Phước Lộc, thị xã La Gi, Bình Thuận. Dự kiến, Lagi New City sẽ có khoảng 1.071 nhà phố thương mại biển; 70 shophouse biển; 67 biệt thự biển; 4 chung cư cao tầng và 6 cụm thương mại - dịch vụ; hai trường mầm non; 4 công viên nội khu và công viên bờ biển …

Tập đoàn Hưng Thịnh vừa giới thiệu ra thị trường dự án Moonlight Centre Point (quận Bình Tân, TP HCM), diện tích 1,9 ha, thông qua hình thức livestream. Dự án có diện tích 1,9 ha, gồm 4 block cao 24 tầng, diện tích căn hộ đa dạng từ 34,49 m2 đến 83,45 m2. Giữa tháng 8, công ty đã giới thiệu 2 block và đang tiếp tục công bố block thứ 3 có tên Emerald Moon.

Tập đoàn Thắng Lợi cũng sắp giới thiệu trực tuyến giai đoạn 3 dự án The Sol City, Cần Giuộc, Long An với 250 sản phẩm nền nhà phố, nền shophouse, nhà phố, shophouse. Trước đó, giai đoạn 2 của dự án với 300 sản phẩm cũng được chọn ra mắt bằng hình thức bán hàng online. The Sol City có diện tích hơn 103 ha, được triển khai làm 3 giai đoạn.

Với giai đoạn 2, vì dịch bệnh bùng phát diện rộng, Thắng Lợi đã phải 3 lần thay đổi thời gian giới thiệu dự án (từ tháng 4 sang tháng 5, chốt vào tháng 6). Trên tinh thần không chờ đợi diễn biến dịch, trong lần ra mắt ở giai đoạn 3, doanh nghiệp đã chủ động chọn hình thức giới thiệu trực tuyến thông qua hình thức livestream, sử dụng các công nghệ hỗ trợ như sa bàn ảo, phần mềm True360, trải nghiệm nhà mẫu 360 độ…

Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã bán nhà, đất trực tuyến, livestream để vượt khó đợt dịch lần thứ thứ 4.

Báo cáo của Công ty CP Chứng khoán VnDirect chỉ ra, các chủ đầu tư đang đẩy mạnh chuyển đổi hoạt động bán hàng truyền thống của họ sang kỹ thuật số. Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều chính sách mới nhằm hỗ trợ cũng như tăng tính hấp dẫn người mua nhà như kéo dài thời gian thanh toán.

Ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc D&D DKRA Việt Nam đánh giá việc mở bán qua hình thức trực tuyến trong thời điểm giãn cách xã hội đã có những thành quả nhất định, cho thấy các chủ đầu tư rất nhanh nhạy và linh hoạt ứng phó với tình hình thực tế.

Xu hướng này bắt đầu từ năm ngoái nhưng chưa gây sự chú ý của thị trường. Sang năm 2021, khi các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng nhiều hơn, xu hướng này cho thấy nhiều lợi ích và sẽ tiếp tục trong thời gian tới, ngay cả khi việc giãn cách xã hội từng bước nới lỏng và gỡ bỏ, các hoạt động kinh tế - xã hội được khôi phục bởi một số lý do.

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Công ty Colliers Việt Nam, cho rằng với dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng internet cao (hơn 70%) cùng với sự bùng nổ của các kênh tương tác online tại Việt Nam, các công ty môi giới bất động sản sớm muộn cũng không thể đứng ngoài xu hướng bán hàng trực tuyến này.

Lợi thế quan trọng của hình thức này là có sự tương tác đa dạng từ nhiều người, nhiều quan điểm, góc nhìn khác nhau, tạo ra sự phản biện khách quan, giúp mỗi thành viên của nhóm rút ra được thông tin chính xác nhất có thể.

Hơn nữa, dịch bệnh chắc chắn không thể chấm dứt tuyệt đối trong thời điểm ngắn. Đó là lý do mà nhiều doanh nghiệp bất động sản xác định tìm phương án bán hàng online hợp lý để tìm kiếm nguồn tiền đổ về.