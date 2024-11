Sửng sốt loại cây “đẻ” hàng nghìn quả từ thân

Nho thân gỗ từng là đối tượng được giới yêu cây trái săn lùng bởi quả mọc chi chít dọc thân cây. Ảnh: Bachhoaxanh Ban đầu quả nho thân gỗ có màu xanh rồi màu hồng, khi chín thì chuyển sang tím mọng nước và có thể ăn trực tiếp. Ảnh: Dân Việt Cà chua thân gỗ có nguồn gốc ở Nam và Trung Mỹ, trong đó New Zealand được coi là nơi đầu tiên được tìm thấy loại cà chua thân gỗ vào cuối thể kỷ 19. Ảnh: Shophoadep Cà chua thân gỗ khá sai quả, có thể dùng để ăn ngay hoặc sử dụng trong chế biến các món ăn khác với vị ngọt, hương vị đậm. Ảnh: Dân Việt Thời điểm nhập khẩu về Việt Nam, cà chua thân gỗ gây sốt khi có giá lên đến 1 triệu đồng/kg. Sau này, cà chua thân gỗ được trồng nhiều ở Lâm Đồng, giá chỉ còn 50.000-150.000 đồng/kg. Ảnh: Dân Việt Cây mít "nhiều quả nhất Việt Nam" khiến nhiều người choáng váng. Ảnh: TikTok Cây mít có chiều cao hơn 10 mét. Số lượng quả trên cây nhiều không đếm nổi. Ảnh: TikTok Vườn vải thiều của ông Trần Văn Hành (ở Bắc Giang) khiến ai cũng trầm trồ bởi hàng nghìn cây vải, cây nào cũng ra quả trên thân; quả nào cũng to, đẹp, mọng nước. Ảnh: Dân Việt Ông Hành đã sáng tạo ra phương pháp ép vải ra quả tử thân. Cách làm này giúp người trồng vải có thu nhập cao hơn hẳn so với cách trồng vải truyền thống. Ảnh: Vietnamnet Những trái vải thiều mọc từ thân đến ngọn, chín có vỏ đỏ chót, chất lượng đồng đều. Ảnh: Dân Việt

