Người Sài Gòn nô nức săn bưởi hồ lô, dưa thỏi vàng giá bạc triệu

Còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này, nhiều loại hoa quả độc lạ, có tạo hình đặc biệt để chưng và trang trí nhà cửa đã được nhiều người dân TP.HCM ráo riết săn lùng.



“Đến nay, tôi đã có hơn cả trăm đơn hàng đặt bưởi hồ lô có hình chữ Tài, Lộc trên quả. Đa số người Sài Gòn đều tranh thủ đặt trước để tránh hết hàng những ngày cận Tết. Số bưởi này sẽ được họ lấy từ khoảng sau 20 tháng Chạp”, anh Nguyễn Đăng, chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh trái cây có tạo hình đặc biệt tại quận Tân Phú, nói.

Cặp bưởi có khắc nổi chữ "Tài, Lộc" giá lên đến 2,4 triệu đồng được nhiều người TP.HCM săn lùng để chưng ngày Tết. Ảnh: NVCC.

Bưởi hồ lô có in chữ “Tài, Lộc” là mặt hàng chủ lực và được săn đón nhiều nhất tại cửa hàng của anh Đăng những ngày qua. Tùy khối lượng và hình thức bên ngoài mà mỗi cặp bưởi hồ lô có giá khác nhau, dao động từ 650.000 đồng/cặp loại thường. Trong khi đó, cặp bưởi hồ lô siêu VIP đắt gấp gần 4 lần, giá 2,4 triệu đồng, mỗi quả nặng từ 1,6 kg.

Tuy nhiên, đây chưa phải loại trái cây đắt nhất mà anh bán. Cặp dưa hình thỏi vàng có hình chữ Hán, nặng khoảng 1,4 kg với màu vàng rực rỡ năm nay được anh chào bán với giá 3,5 triệu đồng.

“Những năm gần đây, người dân thành phố rất chuộng những loại độc lạ không chỉ để chưng mà còn làm quà biếu tặng. Màu sắc và tạo hình có chữ Tài Lộc khiến mọi người cảm thấy nhiều may mắn, hứng khởi và tiền tài trong ngày đầu xuân”, anh Đăng vui vẻ nói và cho biết năm ngoái anh bán ra thị trường hơn 500 cặp.

Tương tự, chị T.Trân, một người mới kinh doanh bưởi hồ lô có in hình “Tài, Lộc” cũng phấn khởi cho biết sức mua của người dân đang tăng theo ngày. Do có nguồn tại vườn là người thân nên chị bán ra rẻ hơn khoảng 200.000-400.000 đồng/cặp so với những người khác.

Chị Trân dự đoán cận Tết bưởi độc lạ này có thể cháy hàng do không đủ nguồn cung. Theo chị, nếu nhu cầu quá đông, khi bán lẻ ra thị trường, có thể giá sẽ tăng khoảng 5-10% để có thêm lời những ngày Tết.

Cặp bưởi được tạo hình thỏi vàng, khắc nổi chữ "Tài, Lộc" có giá trung bình 2-3 triệu đồng được nhiều đặt mua. Ảnh: NVCC.