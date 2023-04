Người nhà Phó Chủ tịch Trần Tuấn Dương thoái hết vốn tại HPG

Bà Trần Thị Phương Liên thông báo đã bán xong gần 274.000 cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát, tương đương 0,005% vốn trong thời gian từ 30/3-3/4 theo hình thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Giao dịch thực hiện thành công theo đó bà Liên không còn nắm giữ cổ phần tại Hòa Phát. Tạm tính theo giá kết phiên 3/4 của HPG là 21.000 đồng/cp, bà Liên có thể thu về gần 6 tỷ đồng.

Bà Liên là chị gái ông Trần Tuấn Dương, Phó Chủ tịch HĐQT Hòa Phát. Hiện ông Trần Tuấn Dương đang sở hữu gần 135 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng tỷ lệ 2,31% vốn.

Về Hòa Phát, trong Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào cuối tháng 3, Hòa Phát đặt ra một số mục tiêu đáng chú ý cho năm 2023 là (1) Tiếp tục đầu tư xây dựng Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2; (2) Hoàn thành và đưa vào chạy thử Nhà máy sản xuất Container. Kế hoạch doanh thu là 150.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8.000 tỷ đồng – giảm 5% so với năm trước.

Bên cạnh đó, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch không chia cổ tức năm 2022, toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích quỹ sẽ được dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tháng 3/2023, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 440.000 tấn thép thô, tăng 6% so với tháng 2. Sản lượng bán hàng các sản phẩm phôi thép, thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 500.000 tấn, tăng 5% so với tháng 2 vừa qua.