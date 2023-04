Biệt thự triệu đô xa hoa của “Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My 6X

Diễm My 6X là một trong những tượng đài nhan sắc của màn ảnh Việt. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch", hình ảnh phủ sóng khắp nơi vào những năm 80, 90. Ảnh: Internet Hiện tại, ở tuổi 61, Diễm My có hôn nhân hạnh phúc bên chồng doanh nhân, hai cô con gái đều trưởng thành, tài giỏi. Ảnh: FB Diễm My Gia đình nữ diễn viên đang sống trong căn biệt thự mua từ năm 1997 trên diện tích đất rộng lên đến 3.000m2 tại khu Thảo Điền, quận 2, TP HCM. Ảnh: Khám pháBiệt thự của gia đình Diễm My nằm ở vị trí đắc địa ven sông Sài Gòn, được thiết kế như một tòa bạch dinh sang trọng mang phong cách Địa Trung Hải. Ảnh: Khám phá Trải dài quanh khuôn viên trong nhà là bể bơi xanh trong. Ảnh: VTCNews Lối vào căn biệt thự xanh mát được chăm chút giống như lối đi ở công viên. Ảnh: VTCNews Phòng khách rộng rãi với thiết kế đơn giản nhưng sang trọng. Ảnh: Khám phá Các chi tiết trang trí cách điệu bằng sắt uốn mềm mại cùng nền gạch đỏ gợi nhớ tới những căn nhà biệt thự cũ ở Sài Gòn. Ảnh: Vietnamnet Phòng bếp đơn giản với tông trắng chủ đạo. Ảnh: Khám phá Phòng ngủ của Diễm My 6X đơn giản với tông màu ấm...Ảnh: Vietnamnet Phòng ngủ của con gái nữ diễn viên đầy màu hồng trẻ trung. Ảnh: Vietnamnet Trong khuôn viên biệt thự, Diễm My 6X còn dành diện tích để trồng rau. Ảnh: VTCNews Khu vườn xanh mướt, cây lá sum suê với bụi chuối, giàn hoa leo xinh xắn... là không gian thư giãn của gia đình. Ảnh: VTCNewsXem video "Vườn rau thủy canh nhà MC Đại Nghĩa". Nguồn Youtube/ Đại Nghĩa

