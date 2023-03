Nghệ An: Cảng nước sâu Cửa Lò hơn 3.300 tỷ điều chỉnh ra sao?

Mới đây, tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã xem xét thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc. Ảnh: VietnamFinance. Theo đó, so với giai đoạn 2010, dự án được cập nhật bổ sung diện tích sử dụng mặt biển theo quy định của Luật Biển Việt Nam và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/2/2021 của Chính phủ. Cụ thể, diện tích mặt đất và mặt biển sử dụng gồm: Diện tích mặt đất sử dụng cho khu hậu phương cảng 20ha, diện tích mặt biển sử dụng cho khu cảng nước sâu xa bờ 200ha. Ảnh: VietnamFinance. Quy mô dự án gồm: Khu cảng gồm 1 bến tàu cho tàu 30.000 DWT và 1 bến tàu cho tàu 50.000 DWT. Các hạng mục công trình hạ tầng hàng hải khác gồm tuyến đê chắn sóng dài 1.470m, luồng tàu và các thiết bị báo hiệu an toàn hàng hải. Ảnh: VietnamFinance. Khu hậu phương cảng 20ha sẽ được xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.896 tỷ đồng, tăng thêm 596 tỷ đồng so với trước đây. Ảnh: VietnamFinance. Về tính chất, cảng Cửa Lò là cảng tổng hợp, container, hàng rời…. Dự án cảng nước sâu Cửa Lò được là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, cùng với các tuyến đường kết nối bảo đảm đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics. Cảng Cửa Lò nằm ở vị trí tốt của khu vực Bắc Trung bộ, thuận lợi cho giao dịch thông thương hàng hóa quốc tế, đặc biệt là trung chuyển hàng cho nước bạn Lào và Đông Bắc Thái Lan. Ảnh: VietnamFinance. Dự án xây dựng cảng nước sâu Cửa Lò là một hạng mục chính trong Trung tâm Dịch vụ logistics vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An. Việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển Cửa Lò cũng là một trọng tâm trong đề án phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Ảnh: VietnamFinance. Đồng thời xây dựng cảng Cửa Lò trở thành cảng biển có hạ tầng hiện đại, gắn liền với trung tâm logistics; trở thành đầu mối giao thông đường biển quan trọng, cung cấp dịch vụ cảng nước sâu, phân phối hàng hóa trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; đáp ứng vai trò là động lực quan trọng thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Nghệ An. Ảnh: Cualoport.vn Được biết, trước đó, ngày 8/4/2010, Công ty CP Đầu tư phát triển vận tải Quốc tế đã được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý chủ trương cho đầu tư xây dựng dự án mở rộng cảng Cửa Lò (thuộc Khu kinh tế Đông Nam) tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Google Maps. Dự án được Ngân hàng TMCP Bắc Á tài trợ vốn và tư vấn đầu tư. Công ty CP Đầu tư phát triển vận tải Quốc tế đã thuê tổ chức tư vấn thiết kế Japan Port Consultant Ltd chủ trì khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ quy hoạch, thiết kế, cùng sự tham gia hợp tác của các tổ chức tư vấn khác (Royal Haskoning Việt Nam của Hà Lan thẩm tra, Dohwa Engineering Hàn Quốc, ESG Việt Nam). Ảnh: Báo Xây dựng. Nhà đầu tư đã tổ chức lễ khởi công xây dựng ngày 7/12/2010 với quy mô xây dựng gồm: 1 bến tàu cho tàu 30.000 DWT, dài 252m; 1 bến tàu cho tàu 50.000 DWT, dài 285m… Công suất dự án là 4 - 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, diện tích sử dụng đất là 20ha, tổng vốn đầu tư 3.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn khách quan dự án đã bị đình trệ nhiều năm. Ảnh: Internet. Đến đầu năm 2021, nhà đầu tư khởi động lại dự án, trong đó đã triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu hành chính và kho bãi (hậu phương cảng giai đoạn 1). Ảnh: Kinh tế chứng khoán. Thông tin trên báo chí, phát biểu tại cuộc làm việc trong phiên họp thường kỳ tháng 2/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, việc trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy là giai đoạn thống nhất để triển khai điều chỉnh chủ trương đầu tư; sau đó mới tiến hành các thủ tục đầu tư để đảm bảo khởi công dự án. Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, UBND tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam phối hợp với nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để đạt được tiến độ khởi công như mong muốn vào cuối quý II/2023. Ảnh: Báo Công thương.

