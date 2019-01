Ngân hàng Việt dồn dập báo lãi khủng 2018

Vietcombank khẳng định vị trí số 1 về lợi nhuận

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019 diễn ra sáng 10/1, lãnh đạo Vietcombank đã tiết lộ con số lợi nhuận trước thuế thu về năm 2018 lên tới 18.016 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử kinh doanh của ngân hàng.

Vietcombank đạt lợi nhuận kỷ lục hơn 18.000 tỷ đồng. Ảnh: Internet.

Mức lợi nhuận này tăng tới gần 64% so với năm 2017 và vượt 38% kế hoạch ban đầu. Hơn 18.000 tỷ đồng cũng giúp Vietcombank khẳng định vị trí số 1 về lợi nhuận, có cách biệt lớn so với tất cả các thành viên còn lại.

Đáng chú ý, mức lợi nhuận kỷ lục còn diễn ra trong bối cảnh Vietcombank đã chi tới hơn 10.490 tỷ đồng để trích lập quỹ dự phòng rủi ro, tương đương tới gần 170% số dư nợ xấu tính đến cùng kỳ.

Techcombank vượt mốc 10.000 tỷ đồng

Techcombank vượt mốc 10.000 tỷ đồng. Ảnh: Thuonggiaonline.

Theo thông tin trên VnEconomy, năm qua Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) vượt chỉ tiêu lợi nhuận, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử có ngân hàng tư nhân vượt mốc 10.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận BIDV 2018 dương 13% so với 2017

Trong khi đó, dù chưa công bố con số lợi nhuận cụ thể, nhưng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2019, ông Phan Đức Tú - Chủ tịch BIDV, đã tiết lộ mức tăng trưởng lợi nhuận năm vừa qua đạt dương 13% so với 2017. Với mức lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 8.665 tỷ đồng, ước tính nhuận BIDV năm 2018 đạt khoảng 9.800 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2018, ngân hàng BIDV đã nâng tổng tài sản lên 1,283 triệu tỷ đồng, tăng 9,1%.



MB đạt lợi nhuận trên 7.000 tỷ đồng

Lợi nhuận MB đạt trên 7.000 tỷ đồng, tăng 31% so với 2017. Ảnh: MB.

Kết thúc năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đạt trên 7.000 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm và tăng 31% so với 2017. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu kinh doanh khác của MB cũng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cụ thể, tính đến 31/12/2018, theo báo cáo riêng lẻ, tổng tài sản của MB đạt trên 352.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017; vốn điều lệ đạt trên 21.000 tỷ đồng tăng 19% so với năm 2017; huy động vốn đạt gần 250.000 tỷ đồng tăng 11% so với năm 2017. Dư nợ đạt khoảng 210.000 tỷ đồng.

Trước đó, Sacombank và TPBank ước tính con số lợi nhuận thu về năm 2018 với kết quả tăng mạnh, cùng đạt trên 2.200 tỷ đồng.

Cụ thể, tại hội nghị tổng kết năm 2018 (ngày 21/12), Sacombank công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2018 dự kiến đạt hơn 2.200 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao.

Kết thúc năm 2018, TPBank đạt lợi nhuận trước thuế 2.258 tỷ đồng. Kết quả này tăng gần gấp đôi so với năm 2017 và vượt mục tiêu kế hoạch đại hội đồng cổ đông đã đề ra. TPBank cũng cho biết nợ xấu năm qua tiếp tục được kiểm soát ở mức xấp xỉ 1%.

Agribank cũng tiết lộ số tiền lãi trước thuế kỷ lục 7.525 tỷ đồng. Theo ông Trịnh Ngọc Khánh - Chủ tịch Agribank - mức tăng trưởng của lợi nhuận năm nay không đến từ tăng lãi suất cho vay mà chủ yếu đến từ mảng dịch vụ tăng thu trên 20%, và ngân hàng thu hồi được hơn 12.000 tỷ đồng nợ xấu đã xử lý, chiếm 14% tổng nợ đã xử lý.

Dù chưa công bố thông tin về kết quả kinh doanh năm 2018, nhưng trong thông báo nội bộ mới đây của Maritime Banh đã tiết lộ lần đầu tiên mức lợi nhuận trước thuế ngân hàng đã đạt trên 1.000 tỷ đồng. Những năm trước, ngân hàng này chỉ có số tiền lãi quanh mức 160 tỷ đồng vì trích lập dự phòng rủi ro.

Lợi nhuận ước tính của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng vượt trên mốc 9.000 tỷ đồng.

Như vậy, có thể thấy khối ngân hàng cổ phần tư nhân đã có những thành viên vượt lên trong năm 2018 như Techcombank và VPBank.

Theo các chuyên gia, một trong những lý do khiến lợi nhuận ngân hàng gia tăng năm qua là do hoạt động đầu tư bất động sản sôi động nửa đầu năm 2018, cùng với đó là đầu tư tư nhân hay các hoạt động cho vay tiêu dùng khác gia tăng. Con số lợi nhuận "khủng" trong 2018 cũng là những tín hiệu đáng mừng của ngành ngân hàng trong năm 2019.