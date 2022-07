Ngân hàng dồn ập báo lãi vượt kế hoạch nửa đầu năm: “Ông lớn” nào dẫn đầu?

Nửa đầu năm 2022, nhiều ngân hàng thương mại công bố kết quả kinh doanh với những tín hiệu tích cực. Theo đó, lợi nhuận nhiều ngân hàng vượt mức 10.000 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, quán quân lợi nhuận đang thuộc về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với lợi nhuận trước thuế ấn tượng 17.300 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022.

Đáng chú ý, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng này đã được nâng cao kỷ lục lên hơn 500%.

Vietcombank đạt lợi nhuận trước thuế ấn tượng 17.300 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022. Ảnh: Lao động

Cụ thể, tính đến hết 30/6/2022, tổng tài sản của Vietcombank đạt xấp xỉ 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 13,4% so với 2021. Tiền gửi của khách hàng đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 5,3% so với đầu năm.

Số dư nợ xấu của ngân hàng tại thời điểm 30/6/2022 là 6.694 tỷ đồng, tăng 9,4% so với hồi đầu năm; trong đó, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) là 4.668 tỷ đồng, tăng 6,3%. Tuy số dư tuyệt đối tăng nhưng tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ vẫn giữ ở mức 0,6% nằm trong mức khống chế kế hoạch 1,5%.

Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu của ngân hàng được nâng lên mức cao nhất thị trường, từ 424% hồi đầu năm lên 506% tại thời điểm cuối tháng 6/2022.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đứng vị trí thứ 2 với 15.323 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ.

VPBank cho biết, hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong nửa đầu năm ghi nhận tăng trưởng ấn tượng nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế. Dư nợ tín dụng ngân hàng của riêng ngân hàng mẹ là 14,3%, cao hơn mức trung bình 9,35% toàn ngành. Thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 31.600 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập từ lãi tăng ổn định, nhờ tín dụng tăng trưởng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Kế đến là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) với lợi nhuận trước thuế đạt 14.100 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022 của Techcombank tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước, lên 21.100 tỷ đồng, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ ở cả thu nhập lãi và thu nhập từ hoạt động dịch vụ.

Nhiều ngân hàng dồn dập báo lãi vượt kế hoạch nửa đầu năm. Ảnh minh hoạ

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận 1.632 tỷ đồng lợi nhuận sau 6 tháng, hoàn thành 53% kế hoạch cả năm.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, 2022, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc MB cho biết, 6 tháng đầu năm, doanh thu toàn tập đoàn xấp xỉ 29.900 tỷ đồng với lợi nhuận 11.920 tỷ đồng,tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái và đã hoàn thành 59% kế hoạch cả năm 2022.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng tới 84% so với cùng kỳ.

TPBank cho biết nhà băng này đã thu về 3.788 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng đầu năm, tăng gần 26%.

Theo SSI Research, tăng trưởng lợi nhuận bình quân 6 tháng đầu năm 2022 của các ngân hàng có thể đạt bình quân khoảng 26% -29% so với cùng kỳ. Kết quả này được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ (tăng 10,3% so với đầu năm, hoặc tăng 18% so với cùng kỳ),

Lợi nhuận các ngân hàng cũng được dự đoán vẫn sẽ tăng trưởng tốt trong nửa cuối 2022 đặc biệt là trong quý III trong bối cảnh ngân hàng nhà nước có thể cân nhắc nới hạn mức tăng trưởng tín dụng, các chuyên gia nhận định.

Các chuyên gia ước tính một số ngân hàng sẽ có lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt trên 10.000 tỷ đồng như Vietcombank, Techcombank, VPBank, BIDV, VietinBank, ACB và VIB. Trong đó, một số ngân hàng được dự báo lợi nhuận trên 20.000 tỷ là Vietcombank, BIDV, VietinBank, Techcombank và VPBank.