Vén màn "bí ẩn" căn phòng trong hang 97 triệu đồng/đêm ở Ninh Bình

Vừa qua, trên các hội nhóm du lịch, hình ảnh một căn phòng trong hang động ở Hoa Lư, Ninh Bình thu hút sự chú ý của nhiều người khi giá niêm yết lên tới 97 triệu đồng/đêm, giảm giá còn 64 triệu đồng. Ảnh: Báo dân tộc Mức giá này đắt ngang giá phòng siêu VIP ở các khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất Việt Nam. Ảnh: Facebook Theo thông tin đăng tải trên một website đặt phòng trực tuyến, đây là phòng dạng Bungalow, diện tích 25m2 ở huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Dân Việt Căn phòng bao gồm một đệm lớn, tủ quần áo, bộ bàn ghế nhỏ và một phòng tắm riêng. Tuy nhiên không hiện tên khách sạn. Ảnh: Dân Việt Trước thông tin trên, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã tiến hành kiểm tra và phát hiện thông tin quảng bá là sai sự thật. Ảnh: Dân trí Phòng nghỉ trong hang núi thực chất là một hõm núi nằm sát mặt đất thuộc khuôn viên của cơ sở "Tràng An Passion Homestay and Dê Quý 135", tại thôn Xuân Áng Nội, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Báo dân tộc Phòng nghỉ được xây kín bằng gạch, có trần là hõm núi cao từ vài chục cm đến hơn 2m. Ảnh: Dân trí Do được quây kín, có cửa sổ, cửa ra vào và khu vệ sinh riêng biệt, nên hõm núi này được ghép cái tên phòng nghỉ cho sang trọng. Ảnh: Báo dân tộc Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ khu vực kinh doanh phòng nghỉ, ăn uống của cơ sở đang dừng hoạt động. Ảnh: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Không còn giường đệm, đèn điện lộng lẫy như quảng cáo, toàn bộ hang rộng hơn 20m2 ẩm thấp, được chia thành 2 ngăn. Trong đó, ngăn chính không có gì ngoài chiếc thùng phuy cũ, chiếc tủ mục nát. Ảnh: Dân trí Phòng vệ sinh chụp ảnh lộng lẫy thực tế đầy đất cát, xung quanh dơ bẩn. Ảnh: Dân trí Cảnh nhếch nhác ngay gần căn phòng quảng cáo với giá "trên trời" khiến du khách ngỡ ngàng. Ảnh: Ninh Bình Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

