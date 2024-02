Ngắm loạt bonsai trĩu quả chơi Tết đẹp mê mẩn

Những năm gần đây, đu đủ bonsai chi chít quả được nhiều người săn đón trong dịp Tết. Ảnh: Tiền phong Đu đủ bonsai có giá từ vài triệu đến cả chục triệu đồng, tùy kích thước. Ảnh: Người lao động Theo các nhà vườn, trồng đu đủ bonsai rất khó đặc tính hay bị mọt gốc và vàng lá nên khả năng thành công là rất thấp. Ảnh: Người lao động Cây đu đủ bonsai đẹp phải hội tụ nhiều yếu tố như thế cây đẹp, đủ hoa nở, quả to và đều, lá xanh đẹp và có lá lộc... Ảnh: Người lao động Ngoài đu đủ, những chậu sung cảnh tượng trưng cho sự no đủ, sung túc cũng được nhiều người săn đón. Ảnh: Tiền phongNho cảnh chơi Tết ở Ninh Thuận giá từ vài trăm nghìn đến 2 - 3 triệu đồng/chậu nhưng vẫn hút hàng bởi kiểu dáng lạ mắt... Ảnh: Plo Giá nho cảnh còn phụ thuộc vào số lượng chùm quả khác nhau ở mỗi chậu. Ảnh: Plo Dịp Tết Nguyên đán, những cây bưởi cao hơn 2m, trĩu quả, đều đẹp được bán nhiều. Ảnh: Suckhoedoisong Bưởi Diễn màu vàng ươm, hương thơm thoang thoảng. Bình thường, khi ra trái chỉ đạt 30 - 50 quả, tuy nhiên để phục vụ nhu cầu chơi Tết, những cây bưởi được cấy ghép lên đến cả trăm quả. Ảnh: Tiền phong Nhiều cây bưởi to, chi chít quả giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Ảnh: VietnamnetNgắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết

