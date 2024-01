Ngắm bưởi đúc chữ tài - lộc hút khách dịp Tết

Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng trên thị trường đã xuất hiện nhiều người rao bán bưởi tạo hình tài - lộc đẹp mắt. Ảnh chụp màn hình Trên chợ mạng, bưởi tạo hình tài - lộc có giá từ 250.000 - 300.000 đồng/quả. Ảnh: Facebook Tại Thôn Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội), nơi đang lưu giữ giống bưởi đỏ quý hiếm, những trái bưởi tiến vua gần như "cháy hàng". Ảnh: Người đưa tin Bưởi đỏ Đông Cao tạo hình hai chữ tài - lộc có giá bán 250.000 đồng/quả. Ảnh: Người đưa tin Những trái bưởi được ép khuôn tạo hình thỏi vàng từ lúc còn non. Ảnh: Người đưa tin Không chỉ bưởi đỏ tiến vua, bưởi Diễn cũng được các nhà vườn tạo hình tài lộc độc đáo. Ảnh: Facebook Bưởi Diễn miền Bắc có màu vàng đặc trưng nên tạo hình thỏi vàng nhìn bắt mắt. Ảnh: Vietnamnet Bưởi tạo hình thỏi vàng và khắc chữ tài lộc có thể mua về trưng trên ban thờ, hoặc dùng để biếu tặng người thân với ý nghĩa may mắn và tài lộc trong năm mới. Ảnh: Baotainguyenmoitruong. Bưởi da xanh tạo hình thỏi vàng cũng rất hút khách. Ảnh: Facebook Bưởi da xanh trái to, vỏ sần, kích cỡ các trái trên cùng một cây không đồng đều nên rất khó tạo hình. Do đó, để tạo ra sản phẩm bưởi tạo hình thành công, chủ vườn tốn nhiều công sức. Ảnh: Dân ViệtNgắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết

