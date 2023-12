Bật mí loại bưởi tiến vua cứ đến Tết nhà giàu tranh nhau mua

Bưởi Luận Văn còn được gọi là bưởi đỏ trồng rất nhiều tại làng Luận Văn (xã Thọ Xương) và các xã Xuân Bái, Xuân Lam, Xuân Trường... huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Facebook Theo truyền thuyết, vào đầu thế kỷ XV, trong Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi đã đóng quân tại đây và lấy tên làng Luận Văn đặt cho sản phẩm bưởi của làng. Đây cũng là bưởi tiến vua của vùng đất này. Ảnh: Thanhhoa Lúc còn xanh, bưởi Luận Văn có màu giống như các loại bưởi khác nhưng khi chín chúng chuyển dần sang đỏ tươi từ trong ra ngoài. Ảnh: Facebook Bưởi đỏ được thu hoạch đúng dịp Tết, lại có màu sắc đỏ - biểu tượng của sự may mắn nên được khách hàng chọn mua về dâng tổ tiên dịp Tết. Ảnh: Facebook Những năm gần đây, bưởi đỏ Luận Văn được bán nhiều trên thị trường, giá dao động từ vài chục nghìn đồng/quả đến hơn triệu đồng một quả. Ảnh: Facebook Cụ thể, giá bưởi đỏ dao động khoảng 80.000 – 90.000 đồng/kg loại quả to, tròn, nặng từ 1,2kg trở lên. Bưởi quả VIP, nặng khoảng 1,7kg/quả, mẫu mã đẹp thì giá khoảng 250.000 đồng/quả. Ảnh: Facebook Trong khi đó, những quả bưởi to, đẹp và vẽ thư pháp sẽ được bán giá hơn 1 triệu đồng/quả vào dịp Tết. Ảnh: Vietnamnet Cứ gần Tết Nguyên đán, khách nườm nượp đến tận vườn để đặt mua bưởi đổ Luận Văn. Thậm chí, có người đặt mua cả vườn, từ loại to đến loại nhỏ. Ảnh: Phuocngogarden Vỏ bưởi đỏ tiến vua mỏng, múi bưởi đỏ hồng, mọng nước, hương thơm đặc trưng và trông rất đẹp. Ảnh: Thanhoa Trước đây bưởi đỏ Luận Văn ít người biết đến, số lượng trồng chưa nhiều. Nhưng khoảng 10 năm nay, bưởi đỏ được khách hàng tìm mua nhiều nên không ít nhà vườn đầu tư làm kinh tế. Ảnh: ShopeeMẹo chọn và chăm sóc bưởi diễn để chơi Tết. Nguồn: VTV24

