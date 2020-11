Ngã ngửa giá những cây cảnh “khủng” nhất Việt Nam

Cặp me cổ thụ 150 tuổi của anh Nguyễn Phước Lộc, ở ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc - Đồng Tháp đã được trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập là “Cặp me kiểng cổ nhất”. Ảnh: Nongnghiep. Ban đầu, anh Lộc mua cặp me này với giá 40 triệu đồng tại tỉnh Tiền Giang vào năm 1993. Ảnh: Nongnghiep. Đến nay, 2 cây cảnh đều đạt chiều cao khoảng 6m, bề hoành gốc 1,4m và đường kính tán lớn nhất khoảng 3m. Ảnh: Nongnghiep. Đã có rất nhiều người hỏi mua cặp me cổ với giá 10 tỷ đồng nhưng anh không bán. Ảnh: Nongnghiep. Một người chơi cây cảnh ở Huế sở hữu cây mai chiếu thủy với tuổi đời hơn 500 năm. Ảnh: Vietnamnet. Cây mai chiếu thủy này có chiều cao 3,5m, hoành thân 3,2m với độ rộng của tán lên gần 3m, hội tụ đủ 3 tiêu chuẩn chung là cổ - kỳ - mỹ. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2013, một vị đại gia tại Sài Gòn tìm đến chiêm ngưỡng và đã đề nghị đổi cây lấy một chiếc Camry đời mới nhưng chủ nhân đã từ chối. Ảnh: Vietnamnet. Tác phẩm sanh cổ "Tiên lão giáng trần" được ông Phan Văn Toàn (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) mua lại với giá 28 tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt.Cây sanh cổ "Tiên lão giáng trần" nguyên là một cây cổ trên 300 năm tuổi, đứng đầu bảng trong những cây quý nhất Việt Nam. Ảnh: Dân Việt Giá trị nhất của "Tiên lão giáng trần" nằm ở bộ rễ đẹp và phần thân kỳ quái. Ảnh: Dân Việt Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

Cặp me cổ thụ 150 tuổi của anh Nguyễn Phước Lộc, ở ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc - Đồng Tháp đã được trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập là “Cặp me kiểng cổ nhất”. Ảnh: Nongnghiep. Ban đầu, anh Lộc mua cặp me này với giá 40 triệu đồng tại tỉnh Tiền Giang vào năm 1993. Ảnh: Nongnghiep. Đến nay, 2 cây cảnh đều đạt chiều cao khoảng 6m, bề hoành gốc 1,4m và đường kính tán lớn nhất khoảng 3m. Ảnh: Nongnghiep. Đã có rất nhiều người hỏi mua cặp me cổ với giá 10 tỷ đồng nhưng anh không bán. Ảnh: Nongnghiep. Một người chơi cây cảnh ở Huế sở hữu cây mai chiếu thủy với tuổi đời hơn 500 năm. Ảnh: Vietnamnet. Cây mai chiếu thủy này có chiều cao 3,5m, hoành thân 3,2m với độ rộng của tán lên gần 3m, hội tụ đủ 3 tiêu chuẩn chung là cổ - kỳ - mỹ. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2013, một vị đại gia tại Sài Gòn tìm đến chiêm ngưỡng và đã đề nghị đổi cây lấy một chiếc Camry đời mới nhưng chủ nhân đã từ chối. Ảnh: Vietnamnet. Tác phẩm sanh cổ "Tiên lão giáng trần" được ông Phan Văn Toàn (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) mua lại với giá 28 tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt. Cây sanh cổ "Tiên lão giáng trần" nguyên là một cây cổ trên 300 năm tuổi, đứng đầu bảng trong những cây quý nhất Việt Nam. Ảnh: Dân Việt Giá trị nhất của "Tiên lão giáng trần" nằm ở bộ rễ đẹp và phần thân kỳ quái. Ảnh: Dân Việt Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24