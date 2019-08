Náo loạn sân bay, sàm sỡ khách: Những án phạt chấn động hàng không Việt

(Kiến Thức) - Chỉ trong một thời gian ngắn, dư luận chứng kiến 2 án phạt gây chấn động ngành hàng không Việt Nam. Nếu như nữ cán bộ công an Lê Thị Hiền bị cấm bay 1 năm thì ông Vũ Anh Cường bị phạt 10 triệu đồng.

Sự việc nữ cán bộ công an Hà Nội Lê Thị Hiền lăng mạ nhân viên hàng không, làm "náo loạn" sân bay Tân Sơn Nhất mới đây trở thành đề tài nóng gây xôn xao ngành hàng không Việt.

Trong thông cáo sáng 24/8, Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay 12 tháng đối với nữ hành khách này. Theo đó, nữ hành khách Lê Thị Hiền bị cấm bay từ ngày 27/8/2019 đến hết 26/8/2020. Sau thời hạn cấm bay, nếu có nhu cầu đi lại bằng đường hàng không, bà Hiền phải chịu sự kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp theo tính từ ngày 27/8/2020 đến hết ngày 26/8/2021.

Nữ cán bộ công an Lê Thị Hiền lăng mạ nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Baogiaothong.

Theo quyết định của Cục Hàng không, các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển bà Hiền trong thời hạn nêu trên.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân của hành khách sử dụng đi tàu bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời bà Lê Thị Hiền và kiểm tra trực quan bắt buộc.

Video: Dấu hỏi chấm về hàng không giá rẻ ở Việt Nam. Nguồn: VTC14.

Tháng 6 vừa rồi, một hành khách ở Thanh Hoá cũng nhận "án" cấm bay 1 năm. Cụ thể, theo Cục Hàng không, ông Lê Văn Hùng (37 tuổi, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa) là hành khách đi chuyến bay số hiệu VJ 247 từ Thanh Hóa đi TP.HCM, dự kiến cất cánh lúc 20h55 ngày 1/6.

Tại khu vực làm thủ tục soi chiếu an ninh trước khi thực hiện chuyến bay, ông Hùng không tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không, gây rối trật tự công cộng, hành hung nhân viên hàng không đang thực hiện nhiệm vụ tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Với lý do trên, Cục Hàng không quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không với ông Hùng trong thời gian 12 tháng kể từ ngày 6/6/2019 đến hết ngày 5/6/2020. Đồng thời, ông Hùng phải chịu kiểm tra trực quan bắt buộc khi đi máy bay trong 12 tháng tiếp theo tính từ ngày 6/6/2020.

Ông Vũ Anh Cường. Ảnh: Zing.

Trước đó, chiều 26/7, vụ hành khách hạng thương gia của Vietnam Airlines có hành vi quấy rối phụ nữ trên máy bay cũng khiến dư luận xôn xao. Vị hành khách đó là ông Vũ Anh Cường. Đến ngày 31/7, ông Vũ Anh Cường - khách thương gia bị tố sàm sỡ nữ tiếp viên trưởng và nữ hành khách trên cùng chuyến bay, đã đến làm việc tại Cảng vụ hàng không miền Bắc. Ông Vũ Anh Cường thừa nhận say xỉn khi đi trên chuyến bay VN253 và nhận trách nhiệm về hành vi của mình. Ông Cưỡng cũng cho biết đã tới nhà xin lỗi hai vợ chồng nữ hành khách và gửi lời xin lỗi đến Vietnam Airlines, tiếp viên trưởng, hành khách chuyến bay VN253.

Về việc này, Cảng vụ hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng với ông Cường, mức cao nhất trong khung quy định.

Những trường hợp kể trên không phải lần đầu chuyện nhân viên hàng không bị khách đánh, mắng chửi hay thậm chí xé áo... Năm 2017, một nam hành khách bị huỷ bay vì đến muộn đã dùng túi đánh nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Lực lượng an ninh sân bay đã can ngăn, lập biên bản vụ việc. Nam hành khách này sau đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

Năm 2014, tại sân bay quốc tế Nội Bài, do mang theo hành lý cồng kềnh và vượt quá số lượng quy định nhưng lại không đồng ý ký gửi hành lý nên nữ hành khách Trương Thị Thiên T. không được lên tàu bay.

Tức giận, bà T liền rượt đuổi nhân viên hàng không từ cửa ra tàu bay đến khu vực soi chiếu an ninh rồi hành hung, xé rách áo anh này. An ninh sân bay buộc phải can thiệp, áp giải hành khách bàn giao cho Cảng vụ Hàng không miền Bắc xử lý. Nữ hành khách này sau đó đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.