Năng lực nhà thầu thực hiện gói quà tặng hơn 23 tỷ cho Than Vàng Danh?

Thông tin đã được Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin, phường Quang Trung, TP. Uông Bí (Quảng Ninh) xác nhận và làm việc với các bên liên quan.

Một sản phẩm có dấu hiệu tẩy xóa hạn sử dụng!

Sản phẩm có dấu hiệu dập xóa, dán đè ngày sản xuất, hạn sử dụng đó là bánh kem xốp nhãn hiệu Smile Time!

Cụ thể: Trên bao bì, có in ngày sản xuất 20/10/2023, hết hạn vào ngày 20/7/2024. Tuy nhiên, chỉ cần bị chà mạnh, thì dòng chữ số này bị mờ đi và có thể thấy, phía dưới có dòng chữ ghi hạn sử dụng 1/6/2023.

Danh mục sản phẩm trong gói thầu "Cung cấp hàng hóa hỗ trợ quà bằng hiện vật đối với người lao động - nhân dịp Tết Giáp Thìn"

Sau khi bóc hộp quà, một số cán bộ, công nhân Công ty CP Than Vàng Danh đã phát hiện sự việc trên và tỏ ra rất bức xúc, đồng thời báo cáo sự việc lên lãnh đạo công ty.

Trong số hàng hóa, sản phẩm bánh Smile Time, có xuất xứ từ Cộng hòa Bê-la-rút (The Republic of Belarus) do Công ty CP Xuất nhập khẩu và Chế biến thực phẩm Âu Việt cung cấp.

Theo hợp đồng được ký kết, đơn vị này cung cấp bánh kẹo, rượu vang, dầu hướng dương... trị giá hơn 6 tỷ đồng. Sản phẩm được cho là đã hết hạn, có dấu hiệu dập xóa ngày sản xuất và hạn sử dụng là gần 6.000 hộp, giá trị lên tới hơn 700 triệu đồng.

Vậy năng lực nhà thầu ra sao?

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, sản phẩm trên, nằm trong Gói thầu "Cung cấp hàng hóa hỗ trợ quà bằng hiện vật đối với người lao động - nhân dịp Tết Giáp Thìn" với tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng. Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại QĐ số 28/QĐ-TVD-KH ngày 5/1/2024; Công ty tổ chức mời thầu ngày 7/1/2024 theo phương thức “Một giai đoạn 2 túi hồ sơ”; hình thức đấu thầu thầu rộng rãi.

Ngày 31/1, Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin có QĐ số 202/QĐ-TVD phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, liên danh Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả (đứng đầu); Công ty TNHH Diệp Minh Thư; Công ty TNHH MTV Newstar; Công ty CP XNK và chế biến thực phẩm Âu Việt; HTX Dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong; HTX Sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng trúng thầu với giá 23,391 tỷ đồng, thực hiện trong 10 ngày (duy nhất liên danh này dự thầu và trúng).

Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả (địa chỉ tại phường Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) thành lập năm 2007; người đại diện pháp luật là bà Phạm Thị Cúc.

Trong lịch sử đấu thầu (từ năm 2017 đến nay) đã tham gia 55 gói thầu, trúng 37 gói, trượt 17 gói, 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu gần 500 tỷ đồng (trong đó hơn 7,5 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 476,217 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 23,391 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị tham gia 9 gói thầu. Trong đó, đã được công bố trúng 3 gói gồm:

Gói thầu cung cấp hàng hóa hỗ trợ quà bằng hiện vật đối với người lao động nhân dịp Tết Giáp Thìn - cho Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin, trị giá hơn 23,391 tỷ đồng (với vai trò nhà thầu chính trong liên danh);

Gói thầu mua hàng hóa làm quà tặng CBCNV nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, trị giá hơn 11,152 tỷ đồng - cho Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Mạo Khê - TKV (với vai trò nhà thầu độc lập);

Gói thầu mua sắm hàng hóa lương thực, thực phẩm 5 tháng đầu năm 2024, phục vụ CBCNV - Công ty CP Than Mông Dương – Vinacomin, trị giá hơn 22,274 tỷ đồng - cho Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin (với vai trò nhà thầu độc lập).

Năm 2023, công ty tham gia 17 gói thầu, trúng 10 gói, chủ yếu cung cấp hàng hóa:

Gói thầu số 1: Mua sắm lương thực, thực phẩm cho người bị tạm giam, tạm giữ, phạm nhân - cho Công an tỉnh Quảng Bình, trị giá hơn 5,258 tỷ đồng;

Gói số 2: Cung cấp lương thực - hàng công nghệ cho bếp ăn bệnh nhân, tại Bệnh viện Y học cổ truyền (Bộ Công an) năm 2023, trị giá hơn 1,678 tỷ đồng;

Gói số 1: Cung cấp lương thực, thực phẩm - hàng tươi sống cho bếp ăn bệnh nhân, tại Bệnh viện Y học cổ truyền (Bộ Công an) năm 2023, trị giá hơn 1,407 tỷ đồng;

Cung cấp dịch vụ - suất ăn cho người lao động (2023 - 2026) cho Công ty Tuyển than Cửa Ông, trị giá hơn 190,833 tỷ đồng;

Mua hàng hóa làm quà tặng CBCNV nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam năm 2023, trị giá hơn 6,031 tỷ đồng, cho Công ty Than Mạo Khê…

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong (địa chỉ tại huyện Đông Triều, Quảng Ninh) thành lập năm 2017; bà Lê Thị Thà là người đại diện pháp luật.

Đơn vị đã tham gia 8 gói thầu, trúng cả 8 với tổng giá trị hơn 46,216 tỷ đồng (trong đó hơn 976 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó, với vai trò độc lập hơn 22,824 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 23,391 tỷ đồng.

Gói thầu cung cấp hàng hóa hỗ trợ quà bằng hiện vật đối với người lao động, nhân dịp Tết Giáp Thìn, cho Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin, trị giá hơn 23,391 tỷ đồng với vai trò thành viên liên danh.

Từ năm 2018 đến nay, mỗi năm, đơn vị đều trúng 1 gói thầu về thuê ngoài cung cấp dịch vụ ăn giữa ca năm, cho Công ty Nhiệt điện Đông Triều; ngoài ra còn thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2022, 2021, cũng cho Công ty Nhiệt điện Đông Triều.

Năm 2023, đơn vị được ghi nhận trúng 1 gói thầu thuê ngoài cung cấp dịch vụ ăn giữa ca và cấp phát bồi dưỡng độc hại năm 2024, cho Công ty Nhiệt điện Đông Triều, trị giá hơn 3,508 tỷ đồng với vai trò nhà thầu độc lập.

Năm 2022, đơn vị trúng 1 gói thầu thuê ngoài cung cấp dịch vụ ăn giữa ca và cấp phát bồi dưỡng độc hại năm 2023, cho Công ty Nhiệt điện Đông Triều, trị giá hơn 3,239 tỷ đồng với vai trò nhà thầu độc lập...

Công ty CP xuất nhập khẩu và chế biến thực phẩm Âu Việt (địa chỉ tại huyện Kim Động, Hưng Yên). Công ty mới tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 11/2023; người địa diện pháp luật là Nguyễn Phương Mai.

Công ty tham gia gói thầu cung cấp hàng hóa hỗ trợ quà bằng hiện vật đối với người lao động, nhân dịp Tết Giáp Thìn, cho Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin, trị giá hơn 23,391 tỷ đồng với vai trò thành viên liên danh (gói thầu đầu tiên nhà thầu này được ghi nhận trúng thầu).

Công ty TNHH Diệp Minh Thư (địa chỉ tại phường Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) thành lập năm 2012; người đại diện pháp luật là ông Trần Thanh Tuấn.

Trong lịch sử đấu thầu, công ty còn khiêm tốn, khi mới được ghi nhận tham gia 3 gói thầu, trúng 2 gói, trượt 1 gói. Tổng giá trị trúng thầu gần 27 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập 3,585 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 23,391 tỷ đồng.

Hợp tác xã Sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng (địa chỉ tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội); người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tuấn Hồng.

Gói thầu cung cấp hàng hóa hỗ trợ quà bằng hiện vật đối với người lao động, nhân dịp Tết Giáp Thìn - là gói thầu đầu tiên nhà thầu này tham gia và trúng với vai trò nhà thầu liên danh.

Công ty TNHH 1 thành viên Newstar (địa chỉ tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh); người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thiên Trang.

Công ty được ghi nhận, tham gia 64 gói thầu, trúng 28 gói, trượt 32 gói, 4 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 47,683 tỷ đồng (trong đó hơn 522 triệu đồng là các gói chỉ định thầu); trúng thầu với vai trò độc lập hơn 23,421 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 24,261 tỷ đồng.

Trước khi là thành viên liên danh - trúng gói thầu cung cấp hàng hóa hỗ trợ quà bằng hiện vật đối với người lao động, nhân dịp Tết Giáp Thìn, cho Công ty CP Than Vàng Danh nêu trên, đơn vị trúng gói thầu mua sắm hàng hóa túi quà Tết thợ mỏ 2024, trị giá hơn 1,654 tỷ đồng, cho Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tháng 5/2023, DN được công bố trúng gói thầu mua hàng hóa làm quà tặng CBCNV, nhân dịp Tháng 5 - tháng công nhân 2023, trị giá hơn 3,323 tỷ đồng, cho Công ty Than Mạo Khê...

Ngoài ra, nhà thầu này cũng thực hiện các gói thầu mua sắm quần áo, cung cấp đồ vải y tế, may rèm, may đồng phục cho nhân viên...