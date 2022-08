Nam A Bank làm ăn sao trước khi được chấp thuận tăng vốn thêm 1.900 tỷ đồng?

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, UPCoM: NAB) tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.900 tỷ đồng.



Cụ thể, Nam A Bank sẽ tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.229,9 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Nhà băng này cũng được chấp thuận tăng vốn tối đa thêm 670 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hai phương án kể trên đều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Nam A Bank thông qua ngày 29/4/2022.

NHNN chấp thuận Nam A Bank tăng vốn thêm 1.900 tỷ đồng. (Ảnh minh họa).

Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2022, lãi thuần của Nam A Bank chỉ tăng 4%, thu về gần 1.241,7 tỷ đồng. Hầu hết các nguồn thu ngoài lãi thu về kết quả tích cực hơn so với nguồn thu từ hoạt động chính.

Cụ thể, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng lên 51,8% đạt 84,7 tỷ đồng; Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt gần 24 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ; Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận ở mức lãi 4,4 tỷ đồng tăng 55%; Lãi thu từ hoạt động khác đạt 3,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước thu về con số âm 921 triệu. Tuy nhiên, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh báo lỗ 5,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó chi phí hoạt động của Nam A Bank quý 2/2022 tăng đến 32,2%, lên mức gần 630 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng giảm 8,3% xuống còn 723,7 tỷ đồng.

Trong kỳ này, Nam A Bank phải chi 198 tỷ đồng cho chi phí rủi ro tín dụng, tăng lên 12,3% so với quý 1/2022, khiến cho lợi nhuận trước thuế của Nam A Bank trong quý 2/2022 giảm tới 14,2% chỉ còn 525,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Nam A Bank đạt 171.124 tỷ đồng, tăng 11,7% so với đầu năm.