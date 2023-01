Một doanh nghiệp nông sản thu 25 tỷ đồng từ kinh doanh vàng mã

Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP) vừa công bố báo cáo tài chính quý I niên độ 2022 - 2023 (giai đoạn 1/10 - 31/12/2022).

Theo đó, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu hơn 158 tỷ đồng. Đóng góp chính vào doanh thu 158 tỷ đồng trên là sản phẩm giấy đế, vàng mã và tinh bột sắn.

Trong đó, doanh thu từ kinh doanh vàng mã thu về hơn 25 tỷ đồng, doanh thu sản phẩm tinh bột sắn hơn 52 tỷ đồng, và xuất khẩu giấy đế hơn 10 tỷ đồng.

Dây chuyền chế biến giấy vàng mã của Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái - Ảnh: Báo Yên Bái

Trong quý I niên độ 2022 - 2023, Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái đã đạt hơn 24 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20 tỷ đồng, tăng 18,3%.

Giải trình cho việc lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm trước Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái cho biết, đạt được kết quả này là do việc sản xuất kinh doanh các sản phẩm hiện có được ổn định, chi phí sản xuất giảm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm so với cùng kỳ năm trước là 4,4%, giá vốn bán hàng cũng giảm so với cùng kỳ năm trước là 9,1%.

Công ty Cổ phần Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái có trụ sở chính tại số nhà 279, đường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái hiện do ông Trương Ngọc Biên làm Chủ tịch HĐQT.

Doanh nghiệp này có tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái được thành lập năm 1972. Đến năm 1994 được thành lập lại và đổi tên là Công ty chế biến lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

Ngành nghề kinh doanh chính: chế biến, gia công, kinh doanh lâm sản, nông sản thực phẩm; kinh doanh phụ tùng vật tư thiết bị hàng hóa tổng hợp; kinh doanh dịch vụ du lịch thương mại tổng hợp.

Tuy nhiên, kinh doanh giấy đế và vàng mã là hai sản phẩm chủ lực của công ty bên cạnh tinh bột sắn. Mỗi năm, những mặt hàng này đều đặn mang về cho công ty hàng trăm tỷ doanh thu và hàng chục tỷ đồng lợi nhuận.