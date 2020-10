Mỗi tuần một doanh nghiệp: Dòng tiền kinh doanh tốt, DPM trả cổ tức hậu hĩnh?

Theo thông tin vừa công bố, DPM ước tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2020 ở mức 5.978 tỷ đồng, hoàn thành 65% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt thấp với kế hoạch chủ yếu do giá bán các mặt hàng phân bón, hóa chất (trừ UFC85) đều giảm mạnh so với cùng kỳ và giá kế hoạch. Cụ thể, giá bán trung bình Đạm Phú Mỹ trong 9 tháng đầu năm giảm khoảng 16% so với cùng kỳ và giảm 16% so với giá kế hoạch; giá bán trung bình NH3 giảm 11% so với cùng kỳ và giảm 10% so với giá kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế lũy kế ước đạt khoảng 664 tỷ đồng, hoàn thành 129% kế hoạch năm và tăng 275% (gần gấp 4 lần) so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đạt thấp hơn kế hoạch trong khi lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra và tăng mạnh so với cùng kỳ là bởi Công ty tối ưu được chi phí, tiết kiệm định mức năng lượng so với kế hoạch, dẫn tới giá thành sản xuất các sản phẩm chính giảm từ 7-17% và chi phí lãi vay giảm do các dự án chậm giải ngân. Kế hoạch cho quý 4/2020, DPM đặt mục tiêu sản xuất khoảng 171 ngàn tấn Urê và 39 ngàn tấn NPK, sản lượng kinh doanh các mặt hàng phân bón hóa chất đạt khoảng gần 300 ngàn tấn.