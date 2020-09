Mít, nho rừng, chôm chôm vàng... giá chát xuống phố vẫn "cháy hàng"

Mít nài Tây Nguyên là một trong những trái cây rừng được nhiều khách thành phố săn lùng. Ảnh: Khuvuonxanh. Loại mít này có kích thước nhỏ hơn mít Tố Nữ, khoảng 2-3 quả/1 kg, giá bán từ 15.000 - 20.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook. Có thời điểm, mít rừng Tây Nguyên giá từ 15.000 - 40.000 đồng/quả. Tính ra, mỗi kg mít rừng khoảng 50.000 - 100.000 đồng. Ảnh: Facebook. Theo người bán, Loại quả này rất hút hàng vì chúng lạ miệng và mùi vị khác hẳn so với mít thông thường. Do mọc hoang nên mít rừng không ngọt đậm như mít trồng tại vườn, mà có vị chua chua, ngọt ngọt, thậm chí có quả khá chua. Ảnh: Facebook. Loại nho rừng có màu đen, vỏ dày, quả tròn hiện được giới nội trợ Hà thành săn lùng khắp các chợ mạng. Ảnh: Facebook. So với nho Mỹ, nho Ninh Thuận, nho rừng chỉ bé bằng 1/2, quả có màu đen, hơi tròn, vỏ dày, nếu ăn trực tiếp thì có vị hơi chát. Ảnh: Facebook. Giá cho mỗi kg nho rừng này dao động từ 120.000 - 150.000 đồng. Ảnh: Facebook. Những trái chôm chôm vàng sang chảnh khiến nhiều người tưởng hoa quả nhập khẩu song thực chất, đây lại là chôm chôm rừng, mọc hoang tại các cánh rừng Tây Nguyên. Ảnh: Vietnamnet. Quả chôm chôm rừng có vị ngọt nhẹ và hơi chua, vị giống quả chanh dây nên còn có tên gọi khác là chôm chôm dây. Ảnh: Vietnamnet. Chôm chôm rừng bán tại vùng Tây Nguyên chỉ có giá khoảng 20.000 đồng. Nếu ra tới Hà Nội, chôm chôm rừng khoảng 35.000 - 40.000 đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet Video: Mẹo bảo quản hoa quả tươi lâu, không phải ai cũng biết. Nguồn: VTC Now

