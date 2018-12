Minor Hotels & nhà thiết kế sân gôn lừng danh Greg Norman

Đồng thời, Novaland cũng ký kết hợp tác cùng Công ty Greg Norman Golf Course Design phát triển 04 sân Gôn mang thương hiệu Greg Norman tại chuỗi quần thể du lịch nghỉ dưỡng tích hợp Tập đoàn đang phát triển tại một số tỉnh thành như Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phan Thiết – Bình Thuận.., tổng giá trị đầu tư các sân gôn ước tính 100 triệu đô la Mỹ

Đi cùng với chiến lược phát triển du lịch của quốc gia, và nằm trong giai đoạn 2 chiến lược phát triển của Tập đoàn, Novaland đang từng bước mở rộng phát triển các sản phẩm Du lịch và BĐS du lịch nghỉ dưỡng tại các thành phố có tiềm năng du lịch lớn như Cần Thơ, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết - Bình Thuận, Ninh Thuận, Cam Ranh - Khánh Hòa, Đà Lạt ... Mục tiêu của Tập đoàn là phối hợp với các nhà tư vấn trong và ngoài nước, các đơn vị vận hành chuyên nghiệp để tạo ra những “Điểm đến tuyệt hảo” cho khách du lịch nội địa và quốc tế, nhằm biến những nơi này thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng – giải trí của khu vực; góp phần ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Tập đoàn Minor Hotel Group – với các thương hiệu như AVANI, Anantara, Tivoli, Oaks,… – qua việc hợp tác chiến lược, sẽ trở thành Nhà quản lý vận hành chuỗi 07 khu khách sạn – nghỉ dưỡng do Novaland đầu tư phát triển tại TP.HCM, Vũng Tàu, Phan Thiết, Cam Ranh … Trong đó Avani Cam Ranh Resort & Villas là dự án sẽ chính thức được giới thiệu trong tháng 12/2018.

Ông Dillip Rajakarier - Giám đốc điều hành của Minor Hotels chia sẻ: “Avani và Anantara là hai thương hiệu nổi bật của chúng tôi tại thị trường Việt Nam, và chúng tôi rất hân hạnh được làm việc với Novaland để phát triển các dự án BĐS nghỉ dưỡng của Tập đoàn. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng của Minor Hotel ở Đông Nam Á. Việt Nam, với sự hội tụ của danh lam thắng cảnh cùng văn hóa đặc sắc, và là nền kinh tế năng động nhất của khu vực đang có tiềm năng du lịch nội địa và quốc tế rất lớn. Việc hợp tác lần này với Novaland chắc chắn sẽ tạo ra một sản phẩm đặc biệt dành cho khách hàng của thương hiệu Avani”.

Dự án Avani Cam Ranh (Khánh Hòa)

Đồng thời, Novaland cũng ký kết hợp tác cùng Công ty Greg Norman Golf Course Design để phát triển 04 sân gôn đẳng cấp quốc tế, nằm trong các Quần thể nghỉ dưỡng tích hợp do Tập đoàn phát triển. Và sân gôn đầu tiên do chính tay Huyền thoại làng Golf thiết kế cho Novaland sẽ được triển khai tại Phan Thiết vào quý I/2019 và tiếp theo đó là các tỉnh thành như Cần Thơ (ĐBSCL)… Đây là bước đột phá giúp các địa phương xây dựng hình ảnh Điểm đến gắn với nhóm khách hàng gôn cao cấp trong nước và quốc tế.