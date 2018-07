Mẹo dùng điều hòa mát, tiết kiệm điện 10 lần trong ngày nắng nóng

Trong những ngày hè nắng nóng lên đến đỉnh điểm như hiện nay thì điều hòa gần như là thứ tồn tại duy nhất, những cái khác có hay không, không quan trọng. Tuy nhiên, chính nhu cầu sử dụng tăng cao đã kéo theo hàng loạt vấn đề mới phát sinh. Và một trong số đó chính là hóa đơn tiền điện cao ngất mỗi tháng khiến bạn có thể “trắng tay” chỉ trong nháy mắt, nhanh như cách nhà ĐKVĐ thế giới Đức về nước tại vòng bảng World Cup 2018.

Nhưng đừng quá lo lắng, dưới đây là một số mẹo nhỏ mà có võ, có thể giúp bạn hưởng trọn lợi ích từ những chiếc điều hòa mát lạnh mà vẫn cực kỳ tiết kiệm điện, đồng thời tránh gây ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe của bản thân mình.

1. Điều chỉnh nhiệt độ hợp lý

Khi sử dụng điều hòa, đa số chúng ta đều có tâm lý cài đặt nhiệt độ xuống mức thấp nhất (16 - 18 độ C). Tuy nhiên, điều này là không thực sự cần thiết. Hãy nhớ rằng cứ mỗi khi bạn giảm 5 độ C thì điều hòa sẽ tiêu tốn thêm khoảng 40% điện năng. Và thú nhận đi, mỗi lần để điều hòa 16 độ thì bạn, hoặc là sẽ co ro trong chăn, hoặc là không thể chịu nổi đến mức phải tăng nhiệt độ lên.

Ảnh minh họa. Vì thế, không có lí do gì chúng ta lại phải vừa “hành hạ” cơ thể, lại vừa tiêu tốn quá nhiều điện năng như vậy. Hãy cài đặt nhiệt độ trong khoảng từ 25 - 27 độ C. Đây là mức khá phù hợp với Việt Nam mà vẫn mang đến bầu không khí mát lạnh dễ chịu và tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Suy cho cùng, khi đang đi ngoài đường với cái nóng lên đến 40 độ C thì chỉ cần bước vào căn phòng 26 độ C thôi là bạn đã cảm thấy sự khác biệt quá rõ rệt rồi.



2. Hạn chế trao đổi nhiệt với bên ngoài

Để tiết kiệm điện các bạn nên lắp đặt điều hòa ở phòng kín ít có các khe hở để tránh làm thất thoát nhiệt ra ngoài. Từ đó giúp điều hòa hoạt động nhanh hơn mà không cần tốn quá nhiều thời gian. Với các phòng có sử dụng cửa kính thì nên tránh tuyệt đối việc để ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếc vào cửa thì khi đó kính sẽ hấp thụ nhiệt và đổ lại phòng gây rất bí bách oi nóng và khó chịu. Hoặc không thì cần phải sử dụng rèm cửa để che chắn

3. Không bật tắt điều hòa liên tục và nhớ ngắt aptomat sau khi tắt.

Rất nhiều người có thói quen nghĩ rằng bật điều hòa để thật lạnh sau đó tắt đi và dùng quạt. Chờ đến khi nào cảm thấy nóng lại thì lại bật điều hòa một lát và tắt đi như thế cho tiết kiệm điện. Tuy nhiên đó là một sai lầm nghiêm trọng không những làm tốn điện nhiều hơn mà còn khiến lốc máy nhanh hỏng. Bởi mỗi khi bật máy để khởi động thì điều hòa máy lạnh lại cần rất nhiều điện để khởi động máy nén, quạt mới có thể giảm nhiệt như mức chúng ta mong muốn. Vì trong thời gian tắt điều hòa thì phòng cũng đã phải tăng lên mấy độ rồi. Thêm nữa hiện tại các điều hòa đều không chạy liên tục mà nó sẽ chạy đến một nhiệt độ làm mát nhất định thì sẽ tự ngắt và chạy lại khi nhiệt độ tăng lên. Vì thế các bạn không cần thiết phải tự tắt bật liên tục đâu nha

Theo như các chuyên gia thì họ khuyên rằng nên bật tắt điều hòa trước khi ra ngoài 30 phút. Mình nghĩ trong khoảng thời gian đó phòng cũng vẫn mát tắt đi sẽ tiết kiệm được điện hơn. Đồng thời nhiệt độ hạ từ từ để cơ thể thích ứng khi ra ngoài sẽ không bị sốc nhiệt Lưu ý đặc biệt: Cá nhân mình thì trước giờ vẫn luôn nghĩ tắt điều hòa bằng điều khiển là xong nó sẽ không ngốn điện của mình nữa. Cơ mà thực tế thì khó tin nhá mình nghĩ gần như tất cả mọi người đều cũng sẽ có thói quen như mình :( Vì khi tắt điều hòa mà không ngắt Aptomat (công tắc nguồn điện vào máy) thì máy vẫn tiêu thụ điện ngầm khoảng 15w nữa đó. Nên mọi người muốn tiết kiệm điện thì chú ý điểm này nha

4. Tận dụng chế độ Dry một cách hợp lý

Các sản phẩm điều hòa hiện nay thường có 2 chế độ chính: Cool - làm mát, và Dry - hút ẩm. Trong khi chế độ Cool có chức năng giảm nhiệt độ và làm mát thì mục đích của Dry chỉ là khử ẩm và duy trì mức nhiệt hiện tại của phòng. Vì thế, Dry sẽ hoạt động mà tiêu tốn ít điện năng hơn khoảng 10 lần mà vẫn mang đến cảm giác mát hơn một chút do giúp mồ hôi bay hơi nhanh hơn, qua đó dễ dàng giải nhiệt cho cơ thể (tất nhiên là không thể so với Cool được rồi).

Tuy nhiên, vì môi trường lạnh có thể gây ra tình trạng khô da, chúng ta chỉ nên sử dụng chế độ Dry khi độ ẩm trong phòng tương đối cao (60 - 70%), như vào những ngày mưa chẳng hạn. Bên cạnh đó, Dry chỉ thực sự phát huy tối đa công dụ vào những ngày trời không quá nóng. Còn với mức nhiệt 39 - 40 độ như hiện nay cùng thời tiết hanh khô thì bạn tuyệt đối không nên lạm dụng chế độ này, tránh gây hại cho sức khỏe bản thân.

5. Sử dụng kết hợp giữa quạt điện và điều hòa

Để giải quyết tình trạng khô da nêu trên, đa số chúng ta đều đã biết đến cách đặt một chậu nước sạch trong phòng điều hòa. Tuy nhiên, nếu bạn bật một chiếc quạt máy thì phương pháp này còn hiệu quả hơn gấp bội. Khi đó, gió từ quạt sẽ giúp lưu thông không khí trong phòng nhanh hơn và phân bố khí mát từ điều hòa đều hơn. Vì thế, bạn sẽ thấy mát nhanh hơn mà không cần giảm nhiệt độ, rút ngắn thời gian sử dụng điều hòa và tiết kiệm tối đa điện năng. Hãy nhớ rằng quạt tiêu tốn năng lượng ít hơn điều hòa đấy nhé.

6. Hẹn giờ tắt( ngủ) cho điều hòa máy lạnh

Ở hầu hết các điều hòa thì mình đều thấy có chức năng hẹn giờ, đời mới hơn thì thêm chức năng Sleep tuy nhiên thực tế hầu như chả mấy ai quan tâm đến nó vậy. Nó đã hình thình như vậy chắc chắc phải mang lại công dụng chứ nhỉ. Ví dụ như khi vào bam đêm hoặc lúc con người ngủ nhiệt độ cơ thể có phần hạ xuống thấp hơn. Nên để tránh bị lạnh, khó ngủ các bạn có thể sử dụng chức năng tắt hoặc ngủ này để cài đặt theo ý muốn. Chắc chắn rất hiệu quả đấy. Vì trung bình cứ 1h thì điều hòa sẽ ngốn hết 1kw điện mà. Nên giảm bớt được bao nhiêu thời gian bật thì tiền điện sẽ giảm đi bấy nhiêu đó

7. Thường xuyên bảo dưỡng điều hòa

Điều hòa, hay bất cứ thiết bị điện tử, điện lạnh nào cũng vậy, đều sẽ giảm năng suất sau một thời gian dài hoạt động. Vì thế, hãy thường xuyên lau chùi, vệ sinh bảo dưỡng để máy hoạt động tốt nhất, đảm bảo chất lượng không khí và tiết kiệm điện năng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi bộ lọc bám bụi, công suất hoạt động của điều hòa có thể giảm đến 15%, qua đó tiêu tốn nhiều điện năng hơn trong quá trình hoạt động.