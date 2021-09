MC mới Đường Lên Đỉnh Olympia từng "tám chuyện" tình dục ồn ào

Thông tin Khánh Vy sẽ thay thế BTV Diệp Chi trong vai trò MC của Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2022 là từ khóa hot từ hôm qua đến giờ. Sự xuất hiện của nữ MC thế hệ gen Z được xem như thổi làn gió mới cho chương trình trong năm tới.

Khánh Vy (sinh năm 1999) vốn không còn là cái tên xa lạ với netizen Việt. Từ lâu cô nàng được xem là hình mẫu "con người ta" khi không chỉ xinh đẹp mà còn cực giỏi giang.

Khánh Vy từng theo học trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, ngôi trường nức tiếng với bề dày thành tích. Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016, cô đạt 28,03 điểm và xuất sắc trúng tuyển Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí Tuyên truyền và Đại học FPT.

Đứng giữa nhiều lựa chọn, hot girl cuối cùng chọn theo học ngành Quan hệ Quốc tế - Học viện Ngoại giao. Trong suốt thời gian ngồi ghế nhà trường, Khánh Vy luôn cho thấy là một cô sinh viên "đa zi năng" khi cộng tác với các đài truyền hình ở vị trí dẫn chương trình.

Năm 2017, Khánh Vy trở thành đại diện Việt Nam, sang Nhật Bản phỏng vấn dàn cast ngôi sao của Marvel ở bộ phim Vệ Binh Dải Ngân Hà 2.

Cùng thời điểm, hot girl giỏi 7 thứ tiếng được mời dẫn chương trình ở bản tin thời sự của VTC1 mang tên Thế Giới Nghiêng và trở thành MC thời sự nhỏ tuổi nhất thời điểm ấy.

Hiện tại, Khánh Vy vẫn cộng tác với VTV ở các chương trình tiếng Anh như: 8 IELTS, Follow us, IELTS Face-Off, Crack Crack em Up, English In A Minute...

Trong sự nghiệp của mình, tính đến thời điểm hiện tại Khánh Vy có duy nhất một lần vướng phải tai tiếng. Theo đó, trong một số Follow Us, Khánh Vy ra mắt video với chủ đề "Gender matters" tập trung nói về một số chủ đề liên quan đến giới tính - tình dục như thủ dâm, dùng bao cao su,...

Cụ thể, khi Khánh Vy hỏi bạn dẫn Dustin Cheverier: "Anh có thủ dâm nhiều không". Chàng trai Tây trả lời: "Có chứ, tất nhiên rồi. Gần như mỗi ngày".

Tiếp đó Dustin hỏi lại: "Em đã từng làm rồi chứ?", Khánh Vy ngại ngùng đáp cô chưa từng thủ dâm và khuyên Dustin không nên thủ dâm quá nhiều sẽ dễ bị ốm.

Nhanh chóng, những hình ảnh chụp lại được chia sẻ ầm ầm trên mạng xã hội và gây ra cuộc tranh cãi. Cư dân mạng tỏ ra khá bất ngờ khi những nội dung có phần nhạy cảm như vậy lại xuất hiện trên một chương trình dạy tiếng Anh.

Khánh Vy hỏi Dustin Cheverier về chủ đề nhạy cảm.

Câu trả lời của anh chàng ngoại quốc khiến cô bất ngờ.

Đáng chú ý là đoạn nữ MC chia sẻ những gì mà nghe được từ các bạn nam.

Rõ ràng nếu để riêng ra, cuộc hội thoại này có thể sẽ khiến người xem cảm thấy khó chịu. Nhưng khi theo dõi từ đầu tới cuối, khán giả sẽ thấy được thông điệp mà chương trình muốn mang tới. Bởi vậy cũng có nhiều ý kiến bảo vệ Khánh Vy.

Có thể thấy, những câu hỏi của Khánh Vy cũng là băn khoăn của nhiều bạn trẻ, chưa từng được dạy qua về giáo dục giới tính. Hơn nữa, trong trường hợp này Khánh Vy cũng chỉ đóng vai trò là người hỏi để bạn đồng hành trả lời.

Trước sự việc gây tranh cãi, đại diện VTV7 là anh Dương An Nguyên - nhà sản xuất Follow Us chia sẻ: "'Follow us' do VTV7 sản xuất, mỗi một tập sẽ đi về một chủ đề. Tập 15 mùa thứ 3 với chủ đề 'Gender matters' tập trung nói về 1 số vấn đề liên quan đến giới tính và tình dục.

Mục đích để cho người xem một số góc nhìn khác về chủ đề mà mọi người thường cho là nhạy cảm này. Giới tính, tình dục không xấu, nhưng nếu không hiểu rõ và hiểu méo mó về nó thì có thể dẫn đến hiểu lầm, thậm chí có nhiều hệ luỵ liên quan.

Thông qua đây, người xem cũng được học một số từ vựng, cách diễn đạt nội dung liên quan đến chủ đề trên. Trước khi chương trình lên sóng đã phải trải qua các vòng kiểm duyệt mới được phép lên sóng".