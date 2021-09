Hé lộ danh tính nữ MC Đường Lên Đỉnh Olympia "mới toe"

Mới đây, fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia đã có thông báo chính thức về thông tin "hot girl 7 thứ tiếng" Khánh Vy làm MC của chương trình. Kèm theo đó, một vài hình ảnh hậu trường của MC Đường Lên Đỉnh Olympia mới toe là Khánh Vy và MC Ngọc Huy cũng được chia sẻ khiến khán giả vô cùng hào hứng. Hiện tại, netizen vẫn đang tiếp tục bàn tán xôn xao về sự thay đổi này, đồng thời họ không quên nhắc đến MC Diệp Chi ở phần bình luận bởi lẽ cô đã gắn bó với chương trình nhiều năm nay. Trần Khánh Vy (sinh năm 1999, Nghệ An) được dân mạng đặt biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" sau khi clip nhại 7 thứ tiếng của cô được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội vào năm 2016. Hiện hot girl Khánh Vy không chỉ là MC của VTV mà còn là một Youtuber, KOL nổi tiếng với giới trẻ. Ngoài ra, Khánh Vy còn đảm nhận vị trí MC của loạt chương trình về học ngoại ngữ như như 8 IELTS, Follow Us, Crack Em Up. Lối dẫn của cô sinh viên Học viện Ngoại giao được khen tự nhiên, trẻ trung, năng động. Không chỉ xinh đẹp, cô còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi học vấn "khủng" và khả năng kiếm tiền cũng "khủng" không kém. Trong một clip trên Youtube, hot girl xứ Nghệ cho biết năm 17 tuổi, cô được tuyển thẳng 4 trường đại học, thi đại học đạt 28.13, được học bổng toàn phần FPT nhưng đã chọn Học viện Ngoại giao. Ngoài ra, Khánh Vy còn tiết lộ mức chi tiêu mỗi tháng của cô lên đến 50 - 60 triệu đồng. Sở hữu thu nhập khủng ở tuổi ngoài 20 đối với cô gái tài năng này là điều không phải quá khó, bởi vậy hiện tại Khánh Vy là một thần tượng mà nhiều bạn trẻ hướng tới. Cô nàng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tự sắm ô tô riêng cho bản thân và mua tặng cho bố mẹ một mảnh đất bằng thu nhập của mình. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

