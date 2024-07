Masan nâng vốn điều lệ lên gần 15.130 tỷ đồng

Masan (MSN) đã chính thức tăng vốn điều lệ từ 15.054 tỷ đồng lên 15.129 tỷ đồng sau khi hoàn tất đợt phát hành 7,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Tổng giá trị phát hành đạt hơn 75 tỷ đồng.

Đây là một trong ba phương án tăng vốn đã được Masan thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hai phương án còn lại là chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết.

Trong quý I/2024, Masan ghi nhận doanh thu đạt 18.854 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 479 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, gánh nặng lãi vay vẫn đè nặng lên kết quả kinh doanh của Masan. Trong quý I, tập đoàn này đã phải chi trả gần 1.622 tỷ đồng tiền lãi, tương đương gần 18 tỷ đồng mỗi ngày.

Tính đến cuối tháng 3/2024, tổng nợ phải trả của Masan đạt 107.688 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính chiếm gần 48% nguồn vốn. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 2,77 lần.

Masan đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2024 đạt 84.000 - 90.000 tỷ đồng, tăng 7-15% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.290 - 4.020 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với 1.950 tỷ đồng trong năm 2023.

Động lực chính cho tăng trưởng đến từ các mảng kinh doanh tiêu dùng cốt lõi, bao gồm: Techcombank (TCX), WinCommerce (WCM), Masan Consumer Holdings (MCH), Phúc Long Heritage (PLH), Masan MeatLife (MML) và Masan High-Tech Materials (MHT).

WCM dự kiến đạt doanh thu thuần 32.500 - 34.000 tỷ đồng, tăng 8-13% so với 2023. MCH dự kiến đạt doanh thu thuần 32.500 - 36.000 tỷ đồng, tập trung vào Thực phẩm tiện lợi, Đồ uống, Chăm sóc gia đình & cá nhân.

PLH dự kiến đạt doanh thu thuần 1.790 - 2.170 tỷ đồng, tăng 17-41% so với 2023. MML dự kiến đạt doanh thu thuần 7.100 - 7.800 tỷ đồng, tăng 2-12% so với 2023. MHT dự kiến đạt doanh thu thuần 15.000 - 15.800 tỷ đồng, tăng 6-12% so với 2023.

Ngoài ra, Masan tiếp tục tập trung vào chương trình Hội viên WIN, đầu tư vào đổi mới và công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động.