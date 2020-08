Mập mờ nguồn gốc, đồ ăn “siêu rẻ” bán oniline vẫn hút khách

Trong khi thịt lợn nội địa vẫn ở mức cao từ 120.000 - 225.000 đồng/kg (tùy loại) thì gần đây trên các trang thương mại điện tử và mạng xã hội xuất hiện tràn lan các loại thịt lợn giá rẻ từ 40.000 – 70.000 đồng/kg. Ảnh: Dân Việt. Cụ thể, loại móng giò 40.000 đồng/kg; ba chỉ vụn 60.000 đồng/kg; tim lợn 65.000 đồng/kg..., rẻ hơn 1 nửa so với thịt bán ở chợ. Ảnh: Dân Việt. Đáng chú ý, loại thịt này đều là hàng đông lạnh và ưu tiên bán số lượng lớn theo từng thùng hoặc nhận sỉ. Ảnh: Dân Việt. Ảnh: Lao động. Ngươi bán cho biết, đây là thịt lợn nhập khẩu từ các nước như Nga, Canada...Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ lo ngại khi loại thịt này chưa có chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Dân Việt. Móng giò lợn luộc rút xương đang được bán dao động từ 180 - 220.000 đồng/kg tùy địa chỉ online. Nếu lấy số lượng lớn, từ 5 cân trở lên giá sẽ rẻ hơn chỉ dao động từ 70.000-90.000 đồng/kg. Mức giá siêu rẻ này khiến nhiều chị em lo lắng bởi rẻ hơn cả giá móng giò nguyên xương bán ngoài chợ hiện nay. Ngoài thịt lợn siêu rẻ, gà ủ muối hoa tiêu cũng đang được bán "tấp nập" trên mạng xã hội với giá từ 100.000 - 130.000 đồng/con. Theo quảng cáo, đây đều là gà thả vườn xịn, mỗi con từ 1,2-1,3kg. Tuy nhiên, hàng lúc nào cũng có sẵn, đặt số lượng càng nhiều giá sẽ càng rẻ. Đô ăn vặt nội địa Trung Quốc cũng được rao bán tràn lan trên chợ mạng với giá chỉ từ 1.000 - 3.000 đồng/gói. Sản phẩm có thể bán quanh năm và được rất nhiều người tiêu dùng thuộc lứa tuổi sinh viên, học sinh yêu thích. Đáng chú ý, phần bao bì của các sản phẩm này đều chỉ in chữ tiếng Trung, các set đồ ăn thì không thấy ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng. Trà sữa “handmade” ngày càng phổ biến với 2 loại: dạng bột tự pha và dạng pha sẵn. Nếu mức trung bình của các quán trà sữa khoảng 25 - 60.000 đồng/cốc 350 ml thì loại trà sữa này chỉ 3.000 đồng/lít. Trên MXH, trà sữa dạng bột được bán tràn lan, còn trà sữa pha sẵn được bán khắp các nhà hàng ăn uống, chợ dân sinh... với giá chỉ 10K/hộp. Nguồn ảnh: Facebook Video: “Thịt lợn 1 nắng” - sáng kiến của bà nội trợ ngày nắng nóng. Nguồn: VTC14.

