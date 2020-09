Mãn nhãn loạt nhà tranh giá tiền tỷ của đại gia Việt

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 phút di chuyển, căn nhà gỗ nằm ở núi Sơn Đồng (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) của gia đình chị Thanh Nhàn như một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống tấp nập của đô thị. Ảnh: Giadinhnet. Công trình gồm 2 hạng mục là nhà sàn và nhà 3 gian. Phía trước nhà 3 gian có bể cá Koi đẹp mắt. Ảnh: Thanh Nhan Dang. Trong nhà chỉ đặt một giường lớn để tiện cho gia đình nhỏ. Ảnh: Giadinhnet. Mái ngói đúng chuẩn của căn nhà xưa. Ảnh: Giadinhnet. Trên khu đất rộng 3.500 m2 ở Cần Giuộc, Long An, ngôi nhà vườn Am House thuộc sở hữu của một giám đốc Marketing của một tập đoàn lớn, hiện sống tại một chung cư ở Quận 7 (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Archdaily. Công trình gồm 5 khối chức năng bố trí tách rời nhau, phân bố tự do bên dưới một mái tranh lớn và một hồ nước nằm ngay bên cạnh. Ảnh: Archdaily. Cách thiết kế này giúp không gian mở, phân bố ánh sáng, thông gió tự nhiên đến từng góc nhà bên trong. Ảnh: Archdaily. Hoa Phong House được cải tạo trên khu đất có diện tích 400m2 nằm đối diện hồ Hội Khê tại ngoại ô thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Archdaily. Điểm độc đáo là căn nhà được bao phủ bởi những bức tường tre độc đáo cùng mái nhà tranh, gợi nhớ về cuộc sống mộc mạc và nét văn hóa bản địa. Ảnh: Archdaily. Ngôi nhà được xây dựng trên nguyên tắc thiết kế “4 không”: Không cửa nhôm kính, thay vào đó là hệ thống cửa gập bằng phên liếp tre; không sử dụng điều hòa, lấy gió tự nhiên hoàn toàn từ những ô cửa có bố trí hợp lý...Ảnh: Archdaily. ....không gạch nung, nhà được làm hoàn toàn bằng vách tre và xi măng không nung; không gạch lát thay vào đó là vật liệu từ đá và gỗ tự nhiên. Ảnh: Archdaily. Video: Độc đáo cách tạo lối vào nhà. Nguồn: VTC1

